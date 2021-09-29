Ночью в популярном месте отдыха на Салтовке сгорело кафе (фото)

Пожар произошел на летней площадке.
Около двух часов ночи 29 сентября спасателей вызвали на пожар в Киевский район Харькова. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Очагом возгорания стала летняя площадка кафе «I Cloud» на улице Барабашова, 7. В кафе, расположенном в зоне отдыха на Журавлевке, горело мангальное помещение с барной стойкой, где были складированы пластиковая мебель и всякий хлам. К моменту приезда пожарных огонь распространился на площадь в 30 квадратных метров.
Спасатели 18-й и 22-й ГПСЧ, прибывшие на вызов на двух автоцистернах, потушили пожар в течение часа.
Пострадавших на пожаре нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.
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