29.09.2021 09:17 Рита Парфенова

Ночью в популярном месте отдыха на Салтовке сгорело кафе (фото)

Пожар произошел на летней площадке.

Около двух часов ночи 29 сентября спасателей вызвали на пожар в Киевский район Харькова. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Очагом возгорания стала летняя площадка кафе «I Cloud» на улице Барабашова, 7. В кафе, расположенном в зоне отдыха на Журавлевке, горело мангальное помещение с барной стойкой, где были складированы пластиковая мебель и всякий хлам. К моменту приезда пожарных огонь распространился на площадь в 30 квадратных метров.



Спасатели 18-й и 22-й ГПСЧ, прибывшие на вызов на двух автоцистернах, потушили пожар в течение часа.



Пострадавших на пожаре нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Напомним, в ночь на 28 сентября в Холодногорском районе Харькова неизвестный мужчина погиб , упав на включенную электроплитку.