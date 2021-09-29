29.09.2021 08:55 Евгений Клочко

Люди с инвалидностью могут пройти вакцинацию от COVID-19 дома на Харьковщине. Куда звонить

По словам заместителя председателя Харьковской ОГА Михаила Черняка, ехать в центры вакцинации и стоять там в очередях нет необходимости.

«У людей, которые относятся к маломобильным группам населения и их окружению, есть возможность вакцинироваться дома. Для этого можно обратиться на «горячую линию» Минздрава или в Департамент здравоохранения Харьковской ОГА, или к своему семейному врачу. И, как это было и раньше, мобильная бригада будет выезжать домой к такому человеку. Если нужно вакцинировать еще и родных и близких, то они так же имеют право и будут вакцинированы на месте», - сообщил Михаил Черняк.

Обратиться на «горячую линию» Министерства здравоохранения Украины можно по телефону: 0 800 60 20 19. Оператору нужно сообщить, что человек маломобилен и нуждается в вакцинации на дому, а также четко указать адрес. Когда мобильная бригада будет формировать график выездов, адрес добавят к маршруту. Также с соответствующим запросом можно обратиться к семейному врачу или в Департамент здравоохранения ХОГА по телефону: (057) 705-10-85.

Люди с инвалидностью, подчеркнул Михаил Черняк, являются одной из приоритетных групп по вакцинации от COVID-19.

«Не нужно ехать на коляске, например, в центры массовой вакцинации - там скопление людей. Безусловно, не каждый из них полностью отвечает требованиям инклюзивности, потому что помещения разные. Некоторые отвечают требованиям доступности, некоторые - нет. Поэтому гораздо удобнее сделать вакцинацию у себя дома», — акцентировал заместитель председателя ХОГА.

Напомним, в Харькове в разных районах города открыли дополнительные пункты вакцинации от COVID-19.