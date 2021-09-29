29.09.2021 08:27 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 29 сентября. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк) до 20:00 29 сентября.



Киевский район:

ул. Леся Сердюка, 54 (п. №2, стояк) до 20:00 29 сентября.



Московский район:

ул. Гарибальди, 6 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-г (п. №5, стояк), ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 10 (п. №4-6), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №10, стояк) до 17:00 29 сентября;

ул. Гарибальди, 1 (п. №3, стояк) до 20:00 29 сентября.



Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 4 (п. №5, стояк) до 17:00 29 сентября;

ул. Ощепкова, 8/4 до 20:00 29 сентября.



Новобаварский район:

ул. Маршала Конева, 9 (п. №4), ул. Власенко, 22 (п. №1) до 17:00 29 сентября;

ул. Академика Богомольца, 29 (п. №1, стояк) до 20:00 29 сентября.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк), ул. Ковтуна, 17 (п. №2, стояк) до 20:00 29 сентября.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №2) до 17:00 29 сентября.; ул. Волонтерская (Социалистическая), 60 (п. №2), пер. Алмазный (ч/с), ул. Лукьяновская (ч/с) до 20:00 29 сентября.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), пр. Победы, 66 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 5 (п. №4, стояк) до 20:00 29 сентября.

Напомним, 28 сентября в части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.