28.09.2021 08:30 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 28 сентября. Список адресов

В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 39 (стояк), ул. Грицевца, 45 (п. №1, стояк) до 20:00 28 сентября.



Киевский район:

ул. Продольная, 1-б (стояк), ул. Героев Труда, 12-а (п. №4, стояк), ул. Саперная, 20 (п. №3, стояк) до 20:00 28 сентября.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 93 (п. №10) до 17:00 28 сентября;

ул. Гарибальди, 1 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 71-г (п. №6, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 81 (п. №3), шоссе Салтовское, 145-б (п. №3, стояк) до 20:00 28 сентября.



Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 8/4 до 20:00 28 сентября.



Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №1, стояк), ул. Академика Богомольца, 29 (п. №1, стояк), ул. Баварская, 11, 13, 13-а до 20:00 28 сентября.



Основянский район:

ул. Кузнечная, 15, 17, 17/19, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 32-а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, пер. Подольский (ул. Гамарника), 2, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 7/9, 8, 9, 11, 13, 13-а, 17, пер. Кузнечный, 1-12, ул. Кузнечная, 32, пер. Подольский (ул. Гамарника), 15, 15-б, ул. Грозненская, 54 (п. №2, стояк) до 20:00 28 сентября;

ул. Сохора, 5 (п. №3) до 20:00 29 сентября.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк) до 20:00 28 сентября.



Холодногорский район:

ул. Старопрудная, 12 (п. №2, стояк) до 17:00 28 сентября., пер. Алмазный (ч/с) до 20:00 28 сентября.



Шевченковский район:

пр. Независимости (Правды), 3, 5, 7, ул. Чичибабина, 7, пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), пр. Победы, 76 (п. №8, стояк), ул. 23 Августа, 62 (п. №5, стояк) до 20:00 28 сентября;

ул. Ахсарова, 17 (п. №5) до 20:00 29 сентября.

Напомним, 27 сентября в части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.