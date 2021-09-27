27.09.2021 08:52 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 27 сентября. Список адресов

В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 39 (стояк), ул. Грицевца, 45 (п. №1, стояк), ул. Франтишека Крала, 37 (п. №1, стояк), ул. Роганская, 11 (п. №4, стояк) до 20:00 27 сентября.



Киевский район:

ул. Продольная, 1-б (п. №2) до 17:00 27 сентября;

ул. Березовская (ч/с) до 20:00 27 сентября.



Московский район:

ул. Гарибальди, 1 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 71-г (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 108-а (стояк) до 20:00 27 сентября.



Немышлянский район:

пр. Петра Григоренко, 5/1 (п. №1, спаренный стояк), ул. Осипенко (ч/с) до 20:00 27 сентября.



Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №1, стояк), ул. Академика Богомольца, 29 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 47/49( стояк), пер. Титаренковский, 1 (п. №6, стояк) до 20:00 27 сентября.



Основянский район:

ул. Грозненская, 54 (п. №2, стояк) до 17:00 27 сентября.; пр. Гагарина, 60( п. №2, стояк) до 20:00 27 сентября;

ул. Валдайская, 24-а (п. №1, спаренный стояк), пр. Гагарина, 176 (кор. №7, п. №6, стояк) до 20:00 28 сентября.

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 27 сентября;

пер. Пилотов, 1-а (п. №2), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк) до 20:00 27 сентября.



Холодногорский район:

ул. Волонтерская( Социалистическая), 52 (п. №1, стояк) до 22:00 27 сентября.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), 31 (п. №6, стояк), ул. Тобольская, 41 (п. №2), ул. Шекспира, 26 (п. №4), пр. Победы, 68-а (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 1-б (п. №1, стояк) до 20:00 27 сентября.

Напомним, 26 сентября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.