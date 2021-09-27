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27.09.2021  08:30   Рита Парфенова

Мотоциклист погиб в ДТП в Харькове (фото)

Водитель двухколесного транспорта скончался на месте ДТП.


hk.npu.gov.ua

Вечером воскресенья, 26 сентября, в начале проспекта Тракторостроителей, в районе ХАDО произошло смертельное ДТП с участием  мотоциклиста. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Около половины восьмого вечера там столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia и мотоцикл GEON. По словам очевидцев, мотоциклист не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся со Skoda, а после удара отлетел в Mitsubishi.

На место дорожно-транспортного происшествие выезжала бригада скорой помощи. Медики только констатировали смерть водителя мотоцикла. Правоохранители устанавливают полные анкетные данные погибшего.

ДТП Харьков: на проспекте Тракторостроителей смертельная авария с мотоциклистом

Также следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства случившегося.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

ДТП Харьков: на проспекте Тракторостроителей смертельная авария с мотоциклистом

Напомним,около половины шестого утра 25 сентября в Богодухове на автодороге Харьков – Ахтырка женщину на велосипеде сбил  автомобиль «ВАЗ-2101». От полученных травм пострадавшая умерла на месте аварии.

ДТП Харьков: на проспекте Тракторостроителей смертельная авария с мотоциклистом

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
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