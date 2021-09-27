27.09.2021 08:00 Рита Парфенова

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 27 сентября

Долгие раздумья сегодня не в чести. Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе обнаружите, что долго вынашиваемый проект придется отложить до лучших времен, ибо время вышло.

Овен (21 марта – 20 апреля)

День самоанализа: полезно заглянуть в себя и определить, не появились ли тупиковые ситуации в вашей жизни. Неважно, в какой сфере возникла проблема, – пора взглянуть в лицо фактам и определиться с правильным напроавлением.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Сеголдня Тельцам предоставиться шанс узнать получше кого-то в своем окружении. Вместо обычного разговора ни о чем Телец может выпытать факты биографии и пристрастия собеседника, а в будущем это может пригодиться.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам звезды советуют остановиься и немного пофилософствовать. Не надо бояться глобальных вопросов «Чего я хочу от жизни?», «Куда иду?», «Что делать?». Ответы на них существуют, и в глубине души Близнецам они уже известны, осталось вытащить их на поверхность.



Рак (22 июня – 23 июля)

Ракам сегодня необходим приток информации извне. Неважно, в какой области у представителей этого знака будут пробуксосывать дела, помощь сведущего в этом вопросе человека позволит разобраться с проблемой.



Лев (24 июля – 23 августа)

Желание Льва доказать свою правоту на словам сегодня может вылиться в споры. А единственным способом прекратить дискуссию для окружающих станет согласие с аргументами Льва.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Неуверенность сегодня – главный враг Дев. Стоит дать слабину – и в делах возможны задержки и пробуксовки. Так что с самого утра настраивайтесь на деловой лад, начав день с зарядки и контрастного душа. Неуверенность снимет как рукой, а жизнь заиграет новыми красками!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы близки к тому, чтлобы начать новый этап в жизни. Речь может идти о предложении руки и сердца, новом участке работ, новом витке карьеры и т.д. Звезды советуют Весам не бояться новых обязанностей и обязательств.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды наделяют Скорпионов общительностью и умением непринужденно демонстрировать собеседнику свою эрудицию. Это позволит ему выгодно себя показать, причем, эрудиция будет актуальна во всем, даже в любви.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Есть большая вероятность того, что Стрелец захочет заняться обустройством своего личного пространства: дома, машины, дачи, рабочего места. Окружающим повезет, если он ограничится генеральной уборкой – сегодня он может замахнуться и на капитальный ремонт.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Душа Козерога будет требовать интеллектуальных и философских бесед, поэтому главной целью для него станут поиски достойного собеседника. Даже простой дружеский разговор Козерог способен свести к интеллектуальному спору. Причем важен ему будет не столько результат, сколько сам процесс.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею стоит посвятить день разработке планов, особенно тех, которые приятно греют душу или кошелек. Мозг Водолея обещает работать четко и конструктивно, вырабатывая идеи, чье главное достоинство – практичность.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Мозг Рыб будет работать четко, позволяя им решать логические задачи. Проницательность придаст Рыбам особый шарм в глазах окружающих, и это понятно: ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.