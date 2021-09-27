27.09.2021 07:00

День туризма: события 27 сентября

Этот праздник отмечают как работники турагентств, так и все, кто хоть раз ощутил себя путешественником.

Всемирный день туризма учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино и отмечается в большинстве стран мира.

В украинском официальном календаре День туризма появился в 1998 году, после того, как 21 сентября 1998 года второй президент Украины Леонид Данилович Кучма «в поддержку инициативы Государственного комитета Украины по туризму» подписал Указ «О Дне туризма». Указ главы украинского государства предписывал «Установить в Украине День туризма, который отмечать ежегодно 27 сентября».

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27 сентября Православная церковь отмечает Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В этот день был освещен храм Воскресения Христова, включающий в себя и Гроб Господень, и Голгофу.

По народным поверьям, на Воздвижение птицы «сдвигаются» в отлет, направляясь на зимовку. Змеи и вообще все «гады» в этот день также отправляются на зимовье: они выходят на открытые места или забираются на деревья, чтобы напоследок погреться на солнце, сплетаются в один большой клубок, а затем прячутся под землю, которая затем замыкается до Благовещения (или Юрьева дня).

К 27 сентября приурочено празднование так называемых третьих Осенин. В течение двух недель по народной традиции проводились девичьи вечеринки, или капустницы. Молодежь, переходя из дома в дом, помогала заготавливать на зиму капусту. Рубка капусты – не простая работа, а целый обряд, и совершалась она с разными песнями, сопровождалась угощением по вечерам.

Также в этот день...

В 1540 году папа римский Павел III утвердил устав созданного шестью годами ранее Игнатием Лойолой ордена иезуитов – Общества Иисуса.

1822 – Жан Франсуа Шампольон сообщил о расшифровке Розетского камня.

1893 – в Джерси-Сити начал издаваться первый украинский печатный орган – газета «Свобода».

1905 – Альберт Эйнштейн опубликовал работу «Зависит ли инерция тела от содержащейся в нем энергии?», в которой предлагалось знаменитое E=mc².

1972 – родилась Гвинет Пэлтроу, американская актриса («Семь», «Талантливый мистер Рипли», «Железный человек»).

1977 – первый ток дала первая атомная электростанция Украины – Чернобыльская АЭС.

1978 – родилась Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек), украинская певица.

1984 – родилась Аврил Лавин, канадская певица, актриса, парфюмер и дизайнер.

2001 – правительство Норвегии учредило премию за математические исследования – Абелевскую премию. Начиная с 2003 года, она ежегодно присуждается выдающимся математикам современности. Денежный размер премии сопоставим с размером Нобелевской премии и, в долларовом эквиваленте, составляет больше миллиона долларов США.

Именины отмечают: Иван.