27.09.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 27 сентября

День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без существенных осадков.





Фронтальные системы вместе с облачностью и дождями покинули территорию Харькова, неделя начнется преимущественно сухой и теплой погодой. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +8°...+10°C (ощущается как +7°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 40%. Температура воздуха +13°...+17°C (ощущается как +15°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+11°C (ощущается как +11°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Несмотря на небольшие геомагнитные колебания, которые будут происходить 27 сентября 2021 года, магнитных бурь ждать не стоит/



Народные приметы. На восходе луну очерчивает красноватый быстро пропадающий круг – погода будет ясная и сухая.



Если 27 сентября дует северный ветер, то лето будет теплым.