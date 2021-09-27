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27.09.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 27 сентября

День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без существенных осадков.

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Фронтальные системы вместе с облачностью и дождями покинули территорию Харькова, неделя начнется преимущественно сухой и теплой погодой. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +8°...+10°C (ощущается как +7°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 40%. Температура воздуха +13°...+17°C (ощущается как +15°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+11°C (ощущается как +11°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Несмотря на небольшие геомагнитные колебания, которые будут происходить 27 сентября 2021 года, магнитных бурь ждать не стоит/

Народные приметы. На восходе луну очерчивает красноватый быстро пропадающий круг – погода будет ясная и сухая.

Если 27 сентября дует северный ветер, то лето будет теплым.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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