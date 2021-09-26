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26.09.2021  19:44   Евгений Клочко

Фанатов харьковского "Металлиста" держали в клетке во время футбольного матча в Кривом Роге (фото)

Генеральный директор футбольного клуба "Металлист" Александр Ворошилов прокомментировал данный факт.

Фанатов харьковского "Металлиста" держали в клетке
 
"С глубочайшим сожалением и разочарованием констатируем тот факт, что сегодня во время матча «Кривбасс» — «Металлист» (0:5) клуб из Кривого Рога своим решением запереть болельщиков нашей команды в клетку продемонстрировал свое пренебрежение не только к харьковским фанатам, но и ко всей футбольной общественности.
 
Фанатов харьковского "Металлиста" держали в клетке
 
В современном мире такой шаг давно считается нарушением этики, морали и прав свободных граждан. Превращать гостевую трибуну в концлагерь — это низко и безобразно.
 
Фанатов харьковского "Металлиста" держали в клетке
 
Просим УАФ, ПФЛ и коллег по развитию украинского футбола обратить внимание на этот возмутительный эпизод, дать правовую оценку действиям футбольного клуба «Кривбасс» и рассмотреть вопрос о том, чтобы в дальнейшем такие вопиющие инциденты не повторялись", - говорится в сообщении.
 
Напомним, харьковский "Металлист" в выездном матче разгромил "Кривбас" со счетом 0:5.
 
Источник:   ФК "Металлист"
 Тэги:  футбол, металлист
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