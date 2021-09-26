26.09.2021 19:44 Евгений Клочко

Фанатов харьковского "Металлиста" держали в клетке во время футбольного матча в Кривом Роге (фото)

Генеральный директор футбольного клуба "Металлист" Александр Ворошилов прокомментировал данный факт.

"С глубочайшим сожалением и разочарованием констатируем тот факт, что сегодня во время матча «Кривбасс» — «Металлист» (0:5) клуб из Кривого Рога своим решением запереть болельщиков нашей команды в клетку продемонстрировал свое пренебрежение не только к харьковским фанатам, но и ко всей футбольной общественности.

В современном мире такой шаг давно считается нарушением этики, морали и прав свободных граждан. Превращать гостевую трибуну в концлагерь — это низко и безобразно.

Просим УАФ, ПФЛ и коллег по развитию украинского футбола обратить внимание на этот возмутительный эпизод, дать правовую оценку действиям футбольного клуба «Кривбасс» и рассмотреть вопрос о том, чтобы в дальнейшем такие вопиющие инциденты не повторялись", - говорится в сообщении.

Напомним, харьковский "Металлист" в выездном матче разгромил "Кривбас" со счетом 0:5.