Фанатов харьковского "Металлиста" держали в клетке во время футбольного матча в Кривом Роге (фото)

Генеральный директор футбольного клуба "Металлист" Александр Ворошилов прокомментировал данный факт.
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Желания сегодня победят рассудок, так что как никогда легко будет идти на поводу у мимолетных прихотей. Кроме того, есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми.
В выходные, 25 и 26 сентября, на Харьковщине ожидается неустойчивая погода с небольшими дождями, а температура воздуха повысится на 2-4°C.
Ежегодно в четвертое воскресенье сентября в Украине по традиции отмечается День машиностроителя.
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