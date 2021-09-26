Аварийное отключение воды в Харькове 26 сентября. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 45 (п. №1, стояк) до 20:00 26 сентября.
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 39 (стояк) до 20:00 27 сентября..
Слободской район:
Московский район:
ул. Осипенко (ч/с), ул. Олимпийская, 1, 1-а до 20:00 26 сентября.
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №1, стояк) до 20:00 26 сентября.
Основянский район:
Холодногорский район:
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), 31 (п. №6, стояк) до 20:00 27 сентября..
Напомним, 24 сентября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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Желания сегодня победят рассудок, так что как никогда легко будет идти на поводу у мимолетных прихотей. Кроме того, есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми.
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