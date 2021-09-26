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26.09.2021  09:46   Евгений Клочко

Аварийное отключение воды в Харькове 26 сентября. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 45 (п. №1, стояк) до 20:00 26 сентября.

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 39 (стояк) до 20:00 27 сентября..

Слободской район:

  • б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, спаренный стояк),
  • пер. Пилотов, 1-а (п. №2) до 17:00 26 сентября.

Московский район:

  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 75 (п. №7),
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 75-а до 17:00 26 сентября.
  • пр. Тракторостроителей, 71-г (п. №6, стояк) до 20:00 26 сентября.
  • ул. Гарибальди, 1 (п. №3, стояк) до 20:00 27 сентября
 
Немышлянский район:

ул. Осипенко (ч/с), ул. Олимпийская, 1, 1-а до 20:00 26 сентября.

Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №1, стояк) до 20:00 26 сентября.

Основянский район:

  • пр. Гагарина, 316-б (п. №2, стояк) до 17:00 26 сентября 
  • ул. Валдайская, 24-а (п. №1, спаренный стояк),
  • пр. Гагарина, 176 (кор. №7, п. №6, стояк) до 20:00 26 сентября.


Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 52 (п. №1, стояк) до 22:00 26 сентября

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), 31 (п. №6, стояк) до 20:00 27 сентября..

Напомним, 24 сентября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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