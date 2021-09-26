26.09.2021 10:30 Евгений Клочко

27 сентября православные христиане отмечают большой праздник. Приметы и запреты

27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Это один из 12 важных праздников православной церкви и установлен он в честь Креста, на котором был распят Христос. Впоследствии именно этот крест стал главным символом христианства.

Праздник этот ещё называют Крестовоздвижение в память обретения Креста Господня, которое, согласно преданию, произошло возле Голгофы, в Иерусалиме, места, где распяли Иисуса.

В этот день христиане отправляются в церковь, где проводится праздничное богослужение в ночь с 26 на 27 число, потому что именно накануне праздника, совершается всенощное бдение и литургия. Кульминацией праздника является вынос священником Креста. Прихожане молятся, целуют святыню. А во время поклонения поётся тропарь "Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим".

Приметы и запреты.

На Воздвижение верующие соблюдают пост, из рациона исключаются мясо, рыба, яйца и молочные продукты. После возвращения с церковной службы было принято освятить свой дом святой водой дабы защитить от всего плохого и от нечистой силы.

Ещё в этот день нельзя было оставлять двери дома открытыми, чтобы не заползли змеи, потому что считалось что на Воздвижение они сползаются в одно место на зимовку. Не стоило также ходить в лес, якобы в этот день там активизировалась нечисть.

В этот день нельзя давать деньги взаймы, считалось сам будешь в убытках. И как и в любой церковный праздник нельзя ссориться, ругаться и сквернословить, шить, убирать в доме, стирать и заниматься тяжёлым физическим трудом.

На Воздвижение нельзя также гадать и играть в карты, устраивать шумные застолья. Нельзя было и начинать никаких значимых и важных дел, заключать сделки, считалось что они будут безуспешными.

Народные приметы.

По тому каким будет день на Воздвижение предсказывали какой в дальнейшем будет погода.

Резко похолодало - к ранней весне.Утром заморозки - скорая зима. Перелетных птиц уже нет - будут сильные морозы. Бабье лето уже закончилось - тепла не будет до самой весны.Северный ветер - к жаркому лету.

Западный ветер - летом будет плохая погода.Ясно и тепло - холода наступят нескоро.

Согласно прогнозу синоптиков, с учётом народных примет, тепло в Харькове ещё задержится, морозы придут не скоро. А вот судя по направлению ветра, которое обещают метеорологи, предположить, каким будет следующее лето, сложно.

"27 сентября. Облачно с прояснением. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днём + 11-16°" - передаёт Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Напомним. 27 сентября в Украине также отмечают День воспитателя и дошкольных работников, а также Всемирный день туризма. В Православной церкви именины празднует Иван.