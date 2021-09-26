    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Под Харьковом сгорела баня
26.09.2021  11:08   Евгений Клочко

Под Харьковом сгорела баня

Пожар произошел 25 сентября в пгт. Покотиловка.

 
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.
 
По информации спасателей, возгорание произошло в бане на площади 21 м.кв. Из-за сильного задымления сотрудникам службы спасения пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.
 
На полную ликвидацию пожара огнеборцам понадобилось чуть более часа.
 
Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.
 
Напомним, 14 апреля на улице Южнопроектной из-за короткого замыкания электрической сети произошел пожар в бане.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, пожар
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.09 Дороги и транспорт На Северной Салтовке предлагают построить “Суперперекресток” (видео) 26.09 ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 26 сентября. Список адресов 26.09 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 26 сентября
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 