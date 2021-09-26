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26.09.2021  12:19   Евгений Клочко

Стало известно, на что украинцы тратят больше всего денег

Государственная служба статистики Украины подсчитала куда больше всего тратят деньги украинцы и какой вышел расход за второй квартал 2021 года.

 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на государственную службу статистики, всего граждане Украины набрали расходов за отмеченный промежуток времени - 873,5 млрд грн. Это на 17,4% больше прошлогодних цифр.
 
Почти половина всех денежных трат были из раздела «Продукты питания и безалкогольные напитки» - 41,4%, «Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» - 13,7%, а также «Транспорт» - 9,3%.
 
Средние показатели вышли в расходах на алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики, здравоохранение, одежду и обувь, бытовую технику и культурный отдых. Меньше всего украинцы тратяться на связь, рестораны, гостиницы, образование.
 
Напомним, пол до сих пор серьезно влияет на уровень зарплаты — 58% женщин в рабочих сферах зарабатывают меньше 10 тыс. грн, тогда как среди мужчин — только 26%. И хотя в этих группах практически одинаковые условия работы, украинки, по сравнению с мужчинами, больше хотят работать в Украине — 62% против 52% соответственно.
 
Источник:   Госстат
 Тэги:  статистика, расходы
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