22.09.2021 14:40 Евгений Клочко
Зарплаты в Украине: кто зарабатывает больше и где много платят
Пол до сих пор серьезно влияет на уровень зарплаты — 58% женщин в рабочих сферах зарабатывают меньше 10 тыс. грн, тогда как среди мужчин — только 26%. И хотя в этих группах практически одинаковые условия работы, украинки, по сравнению с мужчинами, больше хотят работать в Украине — 62% против 52% соответственно.
В то же время молодежь в среднем зарабатывает больше, однако и чаще меняет свою профессию, сообщает РЕДПОСТ
. OLX Работа опросила 24 тысячи представителей рабочих специальностей и выяснила, в каких условиях работают украинские "голубые воротнички".
Две трети украинских рабочих специалистов заняты именно физическим трудом, остальные — предоставляют профильные услуги. Подавляющее большинство — 65% — не переживают из-за престижности своей профессии, а еще 17% — гордятся ею.
Наиболее популярная сфера — розничная торговля и продажи — там работает 17% "голубых воротничков", на втором месте "строительство" — 14%, а третье место делят "транспорт и логистика", а также "общественное питание" — по 10% на каждую сферу.
Уровень заработной платы:
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Менее 8 тыс. грн получает 18% опрошенных;
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8-10 тыс. грн — 23%;
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10-15 тыс. грн — 27%;
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15-20 тыс. грн — 16%;
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От 20 тыс. грн — 16%.
Уровень дохода устраивает только 3% работников. В то же время только каждому пятому участнику исследования пересматривают зарплату раз в год.
Пол до сих пор значительно влияет на выбор сферы и уровень заработка.
Мужчины чаще работают в строительстве (32%), транспорте/логистике (23%), а женщины — в торговле (38%) и сфере общественного питания (20%).
В то же время менее 10-ти тыс. грн зарабатывают 58% женщин и только 26% мужчин, 10-15 тыс. грн — 26% и 27% соответственно, а от 20 тыс. грн — 6% женщин и 24% мужчин.
Возраст на уровень оплаты значительно не влияет. Однако молодежь меньше боится безработицы: в возрастной группе 18-30 лет 51% уверен, что новую работу можно найти за 2 недели, а вот в группе 55+ лет — таких только 35%.
Старшее поколение (21%) значительно меньше молодежи (36%) размышляет о работе за границей.
Среди регионов проживания опрошенных существенно отличается зарплата только в Киевской области. Здесь самый большой процент тех, кто зарабатывает 15-20 тыс. грн (23%), тогда как в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областях этот показатель значительно ниже (15-18%).
Из-за пандемии у 47% респондентов уменьшился объем работы, 10% — потеряли свое место, а еще 10% — изменили специальность или же были вынуждены искать новую работу. У 27% ничего не изменилось, а у 5% даже увеличилась нагрузка.
"Две трети "голубых воротничков" называют главным минусом своей работы — малую зарплату и переработки. Только по данным Госстата, в течение второго квартала 2021-го 127 тыс. украинцев были переведены на неполную оплачиваемую рабочую неделю. Поэтому значительная часть украинских работников — 31% — задумывается о работе за рубежом. В то же время, чтобы их устраивала оплата в Украине, большая часть респондентов — 48% — требует оплаты на уровне 10-20 тыс. грн в месяц", — отметила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.
Поиск работы в Украине
По данным Factum Group Ukraine, абсолютное большинство украинцев — 86% — ищут работу через job-сервисы с объявлениями, 55% — через знакомых, 43% — через объявления в соцсетях, а 25% — в мессенджерах. Все меньше работников пользуются офлайновыми методами — ярмарками вакансий (5%), агентствами (8%) и центрами занятости (17%).
Большинство соискателей — 56% — ищут выгодные предложения и сразу связываются с работодателем. Тех, кто самостоятельно размещает резюме и ждет звонка, только 8%.
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