22.09.2021 15:10 Виталий Хиневич

Вакцинированным гражданам Украины предложили скидки на проезд

В Министерстве здравоохранения Украины разработали мотивационную систему вакцинации населения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс–службу Минздрава.

Отмечается, что скидку на проезд в такси в размере 50% предоставит компания «Уклон». Для этого необходимо отсканировать QR код с плаката, который будет размещен возле кабинета вакцинации. Зарегистрироваться через чатбот в Telegram и начать пользоваться услугой.

Акционная цена будет действовать на 3 поездки до 31 октября 2021 года. Сервис доступен в тех регионах страны, где работает фирма «Уклон».

Напомним, услуги такси в зависимости от региона Украины выросли на 25 - 30%.