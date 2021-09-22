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22.09.2021  15:10   Виталий Хиневич

Вакцинированным гражданам Украины предложили скидки на проезд

В Министерстве здравоохранения Украины разработали мотивационную систему вакцинации населения.

В Украине предоставили скидку на такси вакцинированным
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс–службу Минздрава. 
 
Отмечается, что скидку на проезд в такси в размере 50% предоставит компания «Уклон».  Для этого необходимо отсканировать QR код с плаката, который будет размещен возле кабинета вакцинации. Зарегистрироваться через чатбот в Telegram и начать пользоваться услугой.
 
Акционная цена будет действовать на 3 поездки до 31 октября 2021 года. Сервис доступен в тех регионах страны, где работает фирма «Уклон».
 
Напомним,  услуги такси в зависимости от региона Украины выросли на 25 - 30%.
 
Источник:   Минздрав Украины
 Тэги:  харьков
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