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22.09.2021  14:20   Виталий Хиневич

Автомобильный газ достигает рекордных цен

На отечественных автозаправочных станциях цена на автогаз снова начала расти.

Автомобильный газ в Украине дорожает
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Консалтинговую группу «А – 95». 
 
Отмечается, что розничная стоимость автомобильного газа продолжает устанавливать ценовые рекорды. За прошедшие сутки ценник поднялся на 9 копеек за один литр. 
 
На данный момент автомобилистам предлагают покупать топливо за 17, 62 гривен за литр. АЗС первого класса установили ценник в размере 18,49 гривен за литр.
 
Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление, которым установил максимальную торговую надбавку на бензин и дизельное топливо.
 
Источник:   Консалтинговая группа «А – 95»
 Тэги:  харьков
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