Автомобильный газ достигает рекордных цен

На отечественных автозаправочных станциях цена на автогаз снова начала расти.
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Даже в самых обычных делах фантазии сегодня будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни. В этом таится подвох: слишком легко будет принять желаемое за действительное.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
В этой году осеннее равноденствие начинается 22 сентября - это время обновления жизненного цикла для природы и для людей.
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