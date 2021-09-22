22.09.2021 14:20 Виталий Хиневич

Автомобильный газ достигает рекордных цен

На отечественных автозаправочных станциях цена на автогаз снова начала расти.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Консалтинговую группу «А – 95».

Отмечается, что розничная стоимость автомобильного газа продолжает устанавливать ценовые рекорды. За прошедшие сутки ценник поднялся на 9 копеек за один литр.

На данный момент автомобилистам предлагают покупать топливо за 17, 62 гривен за литр. АЗС первого класса установили ценник в размере 18,49 гривен за литр.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление , которым установил максимальную торговую надбавку на бензин и дизельное топливо.