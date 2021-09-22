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22.09.2021  13:50   Рита Парфенова

Напротив парка Горького в Харькове столкнулись Porsche и Nissan (видео, фото)

Причина ДТП – из самых распространенных: поворачивающий автомобиль не пропустил едущего по главной.


// Патрульная полиция

Утром 22 сентября на улице Сумской, 81 в районе парка Горького произошло ДТП с Porsche и Nissan Leaf, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Авария создала автомобильную пробку в направлении центра.

По версии очевидцев, столкновение произошло, потому что Porsche остановился пропустить пешеходов.

По предварительной информации патрульной полиции, причиной столкновения стал маневр автомобиля Nissan Leaf. Его водитель поворачивала налево и не пропустила Porsche, который двигался по главной дороге во встречном направлении.

Porsche и Nissan Leaf столкнулись на Сумской возле парка Горького

К счастью, обошлось без пострадавших. Машины получили механические повреждения. На водителя автомобиля Nissan патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Ее вину определит суд.

Porsche и Nissan Leaf столкнулись на Сумской возле парка Горького

Ранее мы писали о массовом ДТП на Веснина. Здесь автолюбительница за рулем  Audi на мокрой дороге не справилась с управлением, вылетела на встречку и спровоцировала столкновение с Geely, Opel, Volkswagen Passat и Lincoln.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, харьков
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