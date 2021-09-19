19.09.2021 16:39

Массовое ДТП в Харькове: Столкнулись Geely, Opel, Audi, Volkswagen Passat и Lincoln (фото)

Авария в Киевском районе Харькова началась с вылета на встречку Audi.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, авария произошла 19 сентября 2021 года около 08:30. По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие началось с того момента, как 38-летняя автолюбительница за рулем Audi, двигавшаяся по спуску улицы Веснина в сторону улицы Пушкинской, не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу движения.

Пытаясь уйти от удара представителя немецкого автопрома, водитель ехавшего навстречу даме Geely, затормозил. Но тут же получил удар от ехавшего сзади автомобиля Opel. От удара Geely и Opel столкнулись с транспортными средствами Audi, Volkswagen Passat и Lincoln.

Массовое ДТП с фурой на Московском проспекте (ВИДЕО, ФОТО) В результате ДТП в больницу с ушибами был доставлен 40-летний водитель Geely. Но после медосмотра мужчину отпустили домой. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, проводится проверка. Напомним, ранее мы писали об аварии на Веснина, в которой столкнулись шесть машин.