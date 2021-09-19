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19.09.2021  16:39   

Массовое ДТП в Харькове: Столкнулись Geely, Opel, Audi, Volkswagen Passat и Lincoln (фото)

Авария в Киевском районе Харькова началась с вылета на встречку Audi.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, авария произошла 19 сентября 2021 года около 08:30. По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие началось с того момента, как 38-летняя автолюбительница за рулем Audi, двигавшаяся по спуску улицы Веснина в сторону улицы Пушкинской, не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу движения.
 
ДТП Харьков: На улице Веснина столкнулись пять машин - Geely, Opel, Audi, Volkswagen Passat и Lincoln
 
Пытаясь уйти от удара представителя немецкого автопрома, водитель ехавшего навстречу даме Geely, затормозил. Но тут же получил удар от ехавшего сзади автомобиля Opel. От удара Geely и Opel столкнулись с транспортными средствами Audi, Volkswagen Passat и Lincoln.

Массовое ДТП с фурой на Московском проспекте (ВИДЕО, ФОТО)

В результате ДТП в больницу с ушибами был доставлен 40-летний водитель Geely. Но после медосмотра мужчину отпустили домой.
 
ДТП Харьков: На улице Веснина столкнулись пять машин - Geely, Opel, Audi, Volkswagen Passat и Lincoln
 
 
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, проводится проверка.
 
Напомним, ранее мы писали об аварии на Веснина, в которой столкнулись шесть машин.

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харьков, дождь, веснина, geely, opel, audi, volkswagen passat, lincoln
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