19.09.2021 16:59
Харьковские боксеры - триумфаторы чемпионата Украины
Харьковские спортсмены победно выступили на национальном первенстве в Одессе.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Харьковскую областную федерацию бокса, завершился Чемпионат Украины по боксу среди мужчин. Сборная команда Харьковской области завоевала 1-е командное место!
В финальных поединках участвовали 4 харьковчанина, трое из них стали чемпионами. Полный список наших спортсменов, поднявшихся на пьедестал почета на Чемпионате Украины:
Золото
-
80 кг., Богдан Толмачев, БК ШВСМ, .
-
86 кг., Сергей Горсков, ДЮСШ N9,
-
92 кг., Роберт Мартон, ДЮСШ N9,
Серебро
-
67 кг., Ярослав Харцыз, БК ШВСМ,
Бронза
-
60 кг., Юрий Шестак, БК ХТЗ,
-
80 кг., Максим Коц, БК Солоницевка,
-
86 кг., Роман Васютин, БК ШВСМ.
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковские спортсмены, по итогам трех этапов соревнований, завоевали
Кубок Наций по велоспорту на треке.
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кох,
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