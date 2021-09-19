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19.09.2021  16:59   

Харьковские боксеры - триумфаторы чемпионата Украины

Харьковские спортсмены победно выступили на национальном первенстве в Одессе.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьковскую областную федерацию бокса, завершился Чемпионат Украины по боксу среди мужчин. Сборная команда Харьковской области завоевала 1-е командное место!
 
В финальных поединках участвовали 4 харьковчанина, трое из них стали чемпионами. Полный список наших спортсменов, поднявшихся на пьедестал почета на Чемпионате Украины:
 
Золото
  •  80 кг., Богдан Толмачев, БК ШВСМ, .
  •  86 кг., Сергей Горсков, ДЮСШ N9, 
  •  92 кг., Роберт Мартон, ДЮСШ N9, 
 
Серебро
  •  67 кг., Ярослав Харцыз, БК ШВСМ,
Бронза
  •  60 кг., Юрий Шестак, БК ХТЗ, 
  •  80 кг., Максим Коц, БК Солоницевка,
  •  86 кг., Роман Васютин, БК ШВСМ.
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковские спортсмены, по итогам трех этапов соревнований, завоевали Кубок Наций по велоспорту на треке.
Тэги:  бокс, чемпионы и призеры, харьков, украина, вице-чемпионы, золото, серебро, бронза, толмачев, горсков, мартон, харцыз, шестак, кох, васютин
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