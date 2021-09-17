17.09.2021 15:03

Харьковские велосипедисты завоевали Кубок Наций

В колумбийском Кали состоялся заключительный, третий, этап Кубка Наций (ранее Кубок мира) по велоспорту на треке.

Как сообщает РЕДПОСТ , на латиноамериканском этапе Кубка наций отличились харьковские "динамовцы" Владислав Денисенко, Богдан Данильчук, Егор Коробов и Михаил-Ярослав Дудко. Данильчук входил в состав сборной Украины на всех трех этапах Кубка Наций, Денисенко - на двух (1-й и 2-й этапы), Коробов (1-й этап) и Дудко (2-й этап) - на одном. Также за сборную Украины в командном спринте выступили львовяне Андрей Ганзин и Никита Яковлев (оба - на 3-м этапе).

Решающим в борьбе за победу в общем зачете стал бронзовый успех именно харьковских "трековиков" Владислава Денисенко, Богдана Данильчука и Егора Коробова на стартовом этапе в Гонконге, который принес тогда украинцам 960 рейтинговых очков.

Еще на двух этапах украинцы в призы командного спринта не попали, но исправно заезжали в рейтинговые очки и в итоге заработали 1560 баллов, что позволило забрать Кубок.

Второй в командном зачете стала сборная Индии (в сумме - 1380 баллов). Бронзу Кубка Наций-2021 в мужском командном завоевали канадцы (1200 очков). Всего за награды в этой дисциплине сражались 17 национальных сборных.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский в ходе встречи с паралимпийцами, наградил пловца, многократного чемпиона Максима Крипака высоким званием «Герой Украины».