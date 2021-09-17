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17.09.2021  15:03   

Харьковские велосипедисты завоевали Кубок Наций

В колумбийском Кали состоялся заключительный, третий, этап Кубка Наций (ранее Кубок мира) по велоспорту на треке.

Кубок наций завоевали харьковские велосипедисты. Спорт Харьков
 
Как сообщает РЕДПОСТ, на латиноамериканском этапе Кубка наций отличились харьковские "динамовцы" Владислав Денисенко, Богдан Данильчук, Егор Коробов и Михаил-Ярослав Дудко. Данильчук входил в состав сборной Украины на всех трех этапах Кубка Наций, Денисенко - на двух (1-й и 2-й этапы), Коробов (1-й этап) и Дудко (2-й этап) - на одном. Также за сборную Украины в командном спринте выступили львовяне Андрей Ганзин и Никита Яковлев (оба - на 3-м этапе).
 
Решающим в борьбе за победу в общем зачете стал бронзовый успех именно харьковских "трековиков" Владислава Денисенко, Богдана Данильчука и Егора Коробова на стартовом этапе в Гонконге, который принес тогда украинцам 960 рейтинговых очков.
 
Еще на двух этапах украинцы в призы командного спринта не попали, но исправно заезжали в рейтинговые очки и в итоге заработали 1560 баллов, что позволило забрать Кубок.
 
Второй в командном зачете стала сборная Индии (в сумме - 1380 баллов). Бронзу Кубка Наций-2021 в мужском командном завоевали канадцы (1200 очков). Всего за награды в этой дисциплине сражались 17 национальных сборных.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский в ходе встречи с паралимпийцами, наградил пловца, многократного чемпиона Максима Крипака высоким званием «Герой Украины».
 
Тэги:  спорт, велоспорт, харьков, кубок наций, кубок мира, трек
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