17.09.2021 14:45

Где купить гаджеты для удаленной работы: наушники, ноутбук и другие устройства

Концепция удаленной работы становится популярнее с каждым годом. Компании все чаще предлагают вакансии для сотрудников, работающих из дома. В таких условиях производительный ноутбук, желательно MacBook Air, и удобные наушники становятся основными инструментами для продуктивного выполнения трудовых обязанностей в домашних условиях.

Качественные наушники помогут защититься от окружающего шума и сосредоточиться на важных задачах. Главное требование к ним — наличие адаптивной системы активного шумоподавления. Купить наушники Razer с шумодавом можно по ссылке https://www.moyo.ua/acsessor/ipod_headphones/razer/. Их удобная конструкция обеспечивает комфортную эксплуатацию на протяжении всего рабочего дня. Благодаря эргономичному форм-фактору и небольшому весу, вкладыши не ощущаются в ушах даже спустя несколько часов непрерывного использования.

Разумеется, чтобы оценить пользу от наушников, их нужно использовать в тандеме с другими устройствами. Лучше выбирать миниатюрный лэптоп, он подходит для использования не только дома. Для работы «на ходу» (в коворкинг-пространствах, в транспорте и под открытым небом) подойдет модель с диагональю до 13 дюймов и весом до 2 кг. Отличный вариант — Apple MacBook Air из магазина https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/notebooks/apple-macbook-air/.

Пользователям, которые имеют дело с большими объемами информации, нужны также внешние накопители, то есть портативные жесткие диски или SSD.

Современные модели «хардов» и «твердотельников» надежные и долговечные, их можно использовать даже для хранения особо ценных файлов: фото, видео или текстовых документов.

Выбирать носители данных следует по таким критериям, как:

производитель,

особенности подключения,

скорость считывания и записи информации,

объем.

Плюсы покупки гаджетов в Moyo.ua

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Гаджет можно вернуть, если он не подошёл или был обнаружен заводской брак.

Помимо устройств, которые выполняют роль рабочих «инструментов» приобрести также можно различные аксессуары и приспособления для обустройства комфортного рабочего места дома.