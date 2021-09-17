Где купить гаджеты для удаленной работы: наушники, ноутбук и другие устройства

Концепция удаленной работы становится популярнее с каждым годом. Компании все чаще предлагают вакансии для сотрудников, работающих из дома. В таких условиях производительный ноутбук, желательно MacBook Air, и удобные наушники становятся основными инструментами для продуктивного выполнения трудовых обязанностей в домашних условиях.
Качественные наушники помогут защититься от окружающего шума и сосредоточиться на важных задачах. Главное требование к ним — наличие адаптивной системы активного шумоподавления. Купить наушники Razer с шумодавом можно по ссылке https://www.moyo.ua/acsessor/ipod_headphones/razer/. Их удобная конструкция обеспечивает комфортную эксплуатацию на протяжении всего рабочего дня. Благодаря эргономичному форм-фактору и небольшому весу, вкладыши не ощущаются в ушах даже спустя несколько часов непрерывного использования.
Разумеется, чтобы оценить пользу от наушников, их нужно использовать в тандеме с другими устройствами. Лучше выбирать миниатюрный лэптоп, он подходит для использования не только дома. Для работы «на ходу» (в коворкинг-пространствах, в транспорте и под открытым небом) подойдет модель с диагональю до 13 дюймов и весом до 2 кг. Отличный вариант — Apple MacBook Air из магазина https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/notebooks/apple-macbook-air/.
Пользователям, которые имеют дело с большими объемами информации, нужны также внешние накопители, то есть портативные жесткие диски или SSD.
Современные модели «хардов» и «твердотельников» надежные и долговечные, их можно использовать даже для хранения особо ценных файлов: фото, видео или текстовых документов.
Выбирать носители данных следует по таким критериям, как:
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Помимо устройств, которые выполняют роль рабочих «инструментов» приобрести также можно различные аксессуары и приспособления для обустройства комфортного рабочего места дома.
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