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17.09.2021  14:30   Виталий Хиневич

Министерство здравоохранения Украины разрешило комбинировать две вакцины от COVID-19

В Украине разрешили сочетать между собой вакцину разного производителя

Вакцинация в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
 
Отмечается, что вакцину Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech разрешено комбинировать между собой.
 
Интервал между вакцинацией первой и второй дозой должен составить 28 дней.
 
Сочетание вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech является эффективным и безопасным, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Напомним, в Харькове функционируют пункты вакцинации на базе поликлиник.

Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  харьков
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Комментариев: 1

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Василий // 2021-09-17 14:49:09 // Ответить
Скоро разрешат смешивать)

 

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