17.09.2021 14:30 Виталий Хиневич

Министерство здравоохранения Украины разрешило комбинировать две вакцины от COVID-19

В Украине разрешили сочетать между собой вакцину разного производителя

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Отмечается, что вакцину Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech разрешено комбинировать между собой.

Интервал между вакцинацией первой и второй дозой должен составить 28 дней.

Сочетание вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech является эффективным и безопасным, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Напомним, в Харькове функционируют пункты вакцинации на базе поликлиник.