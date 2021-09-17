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17.09.2021  14:26   

Фотопрогулка по Индустриальному району Харькова осенним утром

Индустриальный (ранее - Орджоникидзевский) район образован 8 февраля 1936 года и назван в честь Серго Орджоникидзе, руководившего строительством Харьковского тракторного завода. 2 февраля 2016 года в процессе декоммунизации район был переименован в Индустриальный.

ДК ХТЗ, Харьков, Индустриальный район

На территории района расположено 6 скверов (Александровский, возле администрации района, возле районного суда, по ул. Генерала Момота и ул. С. Потоцкого, им. П.Кандаурова, по ул. Бекетова), 2 парка отдыха (им. Маяковского и «Зеленый гай»), сообщает РЕДПОСТ.
 
В районе функционирует сеть учреждений культуры, которая состоит из 10 единиц:
- центральная библиотечная сеть (6 библиотек);
- 2 детские музыкальные школы;
- клуб в пос. Затишье;
Дома культуры: ДК Индустриального района, а также ДК ПАО «ХТЗ» и ДК «Харп».
В районе работают три детско-юношеские спортивные школы, 6 клубов по месту жительства, две музыкальные школы, Дворец спорта «Смена», ведомственные и спортивные клубы по определенным видам спорта. В 2017 году открыт крупнейший в Украине клуб по месту жительства для занятий стрит-воркаутом «Торсион».
 
Подробнее о районе можно прочитать на сайте городского совета.

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Тэги:  индустриальный район, хтз, харьков, пейзаж
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