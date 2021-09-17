Фотопрогулка по Индустриальному району Харькова осенним утром

Индустриальный (ранее - Орджоникидзевский) район образован 8 февраля 1936 года и назван в честь Серго Орджоникидзе, руководившего строительством Харьковского тракторного завода. 2 февраля 2016 года в процессе декоммунизации район был переименован в Индустриальный.
Хотите, чтобы день принес вам удачу? Создайте условия: приведите дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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