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20.08.2021  23:55   

В Индустриальном районе отпраздновали День города Харькова (фото)

Праздничное мероприятие, посвященное Дню города Харькова и 30-летию Независимости Украины, состоялось сегодня, 20 августа, в парке «Зеленый гай» Индустриального района.



В течение дня там выступали детские творческие коллективы, прошла выставка-ярмарка промышленных предприятий района, работали презентационные площадки различных учреждений.
 
Также в рамках праздника прошел большой концентр, были организованы интерактивные развлечения, игры, конкурсы и спортивные мастер-классы, лазерное шоу и пр.
 
Праздник состоялся под патронатом секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.

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Тэги:  харьков, праздник, зеленый гай, индустриальный район
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