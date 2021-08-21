Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на субботу, 21 августа

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Местами кратковременный дождь, гроза.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +19°...+20°C (ощущается как +20°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 78%. Температура воздуха +24°...+29°C (ощущается как +31°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 72%. Температура воздуха +25°...+22°C (ощущается как +28°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Специалисты сообщают о стабильности и низкой солнечной активности. Вероятность возникновения магнитных бурь низка.
Народные приметы. Если утром туман и роса, значит погода будет хорошая.
Изморозь поутру обещает хороший урожай в следующем году.
Если вода в водоемах в полдень тихая, значит осень будет спокойная, а зима мягкая.
Слышно кваканье лягушек и вода в ручье шумит – к скорому дождю.
Большой урожай ягод в лесу предзнаменует холодную зиму.
Рябина горит огнем – к морозной зиме.
Возможны новые знакомства и получение нового опыта – даже там, где вы этого совсем не ожидаете. Прислушивайтесь к интуиции – это поможет в нужную минуту.
Переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквалы 15-20 м/с.
Сегодня православные отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.
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