21.08.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на субботу, 21 августа

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Местами кратковременный дождь, гроза.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром пасмурно, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +19°...+20°C (ощущается как +20°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 78%. Температура воздуха +24°...+29°C (ощущается как +31°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 72%. Температура воздуха +25°...+22°C (ощущается как +28°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Специалисты сообщают о стабильности и низкой солнечной активности. Вероятность возникновения магнитных бурь низка.



Народные приметы. Если утром туман и роса, значит погода будет хорошая.



Изморозь поутру обещает хороший урожай в следующем году.



Если вода в водоемах в полдень тихая, значит осень будет спокойная, а зима мягкая.



Слышно кваканье лягушек и вода в ручье шумит – к скорому дождю.



Большой урожай ягод в лесу предзнаменует холодную зиму.



Рябина горит огнем – к морозной зиме.