21.08.2021 07:00

21 августа – день, когда интернет поселился в мобильниках

В этот день 2006 года началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма учрежден ООН в декабре 2017 года. Цель новой даты, отмечаемой 21 августа, – воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод.

Сегодня терроризм – мировая проблема, от которой страдают разные страны. Однако, о жертвах часто забывают, и игнорирование их прав может иметь для них серьезные последствия. Немногие государства располагают ресурсами или могут удовлетворить среднесрочные и долгосрочные нужды жертв, что необходимо для реабилитации и интеграции в общество.



Жертвы терактов могут справиться с травмами и наладить достойную жизнь лишь посредством долгосрочной многоцелевой поддержки, включая меры физической, психологической, социальной и финансовой реабилитации. Поэтому поддержка жертв терроризма и защита их прав – главная обязанность государств.

Также в этот день...



1560 – в этот день произошло предсказанное полное солнечное затмение, и этот факт так поразил 13-летнего датского мальчика Тихо Браге, что после дневных занятий юриспруденцией он по ночам начал изучать звездное небо и стал самым знаменитым астрономом своего времени.



1803 – австралийская газета «Сидней газетт» впервые в мире дала подробное описание коалы.



1841 – Джон Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи. Наверное, его вдохновили на это любопытные соседи, которым Джон подарил это изобретение как лучшее средство для защемления носа.



1906 – родился Фриц Фреленг, американский мультипликатор, пятикратный лауреат Оскара, «отец» Розовой Пантеры.



1911 – из Лувра похитили портрет Моны Лизы. Через два года картина случайно была обнаружена во Флоренции. Задержанный позднее похититель по имени Винченцо Перуджи объяснил содеянное желанием восстановить справедливость, вернув Италии украденный Наполеоном I шедевр.



1929 – родилась Вия Артмане, советская и латвийская актриса театра и кино, народная артистка СССР.



1935 – родился Юрий Энтин, русский советский поэт-песенник.



1952 – родился Гленн Хьюз, английский вокалист, бас-гитарист, автор песен, работал в группах Deep Purple, Black Sabbath, Phenomena, HTP.



1956 – родилась Ким Кэтролл, американская актриса (Саманта Джонс в сериале «Секс в большом городе»).



1962 – родился Виктор Рыбин, лидер группы «Дюна».



1967 – родилась Кэрри-Энн Мосс, канадская киноактриса, сыгравшая роль Тринити в «Матрице». Пить в ее честь полагается зависнув в воздухе над столом.



1975 – Государственная комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию первого участка первой очереди Харьковского метро с оценкой «отлично». Первый пусковой участок Свердловско–Заводской (сейчас Холодногорско–Заводской) линии длиной 10,4 километра включал в себя восемь станций: «Улица Свердлова», «Южный Вокзал», «Центральный Рынок», «Советская», «Проспект Гагарина», «Спортивная», «Завод имени Малышева», «Московский Проспект». Также в него вошли электродепо «Московское», дом Связи и управление метрополитена.



1981 – ученые впервые сообщили об угрозе глобального потепления на Земле.



1997 – скончался Юрий Никулин, советский и российский актер и клоун.



1996 – основана отличия Президента Украины – орден «За мужество».



1996 – на Киевской универсальной бирже состоялись первые торги в гривне с фьючерсных контрактов.



2004 – накануне торжеств по случаю 350-летия Харькова открыт участок Алексеевской линии метро – две станции «Ботанический сад» и «23 Августа». Событие считалось настолько значимым, что в церемонии открытия принимал участие второй президент Украины Леонид Кучма.

2005 – Блаженнейший Любомир Гузар официально изменил свой титул на «Верховный Архиепископ Киево-Галицкий» и перенес резиденцию в Киев.

2012 – в Харькове появился открыли велосипедисту на Белгородском шоссе, в 500 метрах от Мемориала Славы. Автор памятника – известный харьковский скульптор Александр Ридный. Сейчас мимо памятника проходит асфальтированная велотрасса.



2013 – в Харькове около Дворца спорта открыт памятник Владимиру Высоцкому. Памятник был приурочен 35-летию серии концертов, которые Высоцкий давал в Харькове в 1978 году. Памятник входит в спортивно-мемориальный комплекс «Вертикаль» и расположен рядом с открытым скалодромом.



Именины отмечают: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Федор.