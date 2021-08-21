21.08.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 21 августа

Удачу придет к тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен имеет шанс почувствовать себя на коне! День наделяет его такими качествами, как решительность, целеустремленность и проницательность, благодаря чему даже сложные дела будут даваться ему легко. Овен способен разобраться в запутанной проблеме, найдя пути ее решения. Его планы будут отличаться четкостью, а действия эффективностью, причем это касается не только его собственных дел, но и проблем окружающих – Овен охотно проявит широту души и поможет тому, кто к нему обратится за помощью.



Телец (21 апреля – 21 мая)

День дарит Тельцу огромный, практически безграничный, потенциал! Главное для него – не упустить момент, чтобы воспользоваться всеми благоприятными возможностями. Звезды призывают Тельца не сидеть дома – ведь под лежачий камень вода не течет – а стараться быть в самом центре событий. Последовав этому совету, Телец способен многого добиться: день предоставит ему шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Ну а если он этим шансом не воспользуется, его право. Как говорится, «не хочу» – вот причина, «не могу» – лишь предлог.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды склоняют Близнецов к тому, чтобы провести этот день в тишине – и внешней, и внутренней. Настало время отстраниться от происходящего, чтобы взглянуть на события со стороны. Чтобы настроиться на медитативную волну, Близнецам достаточно избегать активного общения, прислушиваясь к голосу подсознания. Неторопливые раздумья, расслабляющая ванна, ароматические свечи или даже просто ленивое лежание на диване помогут Близнецам заглянуть в себя, найдя ответы на волнующие их вопросы.



Рак (22 июня – 23 июля)

Замечательный день, когда чувства Рака будут находиться в равновесии. Звезды дарят ему гармонию с миром и с собой, и это почувствуют все, кто находится с ним рядом. Благодаря своим позитивным эмоциям, Раку будет несложно завоевать расположение людей и, если нужно, заручиться их поддержкой. Этот день идеален для новых знакомств, общения, романтики, путешествий, творчества. Проведите его рядом с теми, кто вам дорог, – вас ждет море радости, искренности и любви!



Лев (24 июля – 23 августа)

Отличный день для того, чтобы Лев занялся своей карьерой или решением других амбициозных задач. День наделяет его такими чертами, как организованность, сила воли и способность двигаться к цели (особенно, если это достойная цель). Звезды обещают, что, направив энергию в нужное русло, Лев сделает уверенный шаг вперед. Единственное «но»: в любых делах ему не стоит полагаться на окружающих – в плане ответственности и дисциплины им до Льва как до Луны далеко.



Дева (24 августа – 23 сентября)

У Девы есть шанс убедиться в справедливости пословицы «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Есть большая вероятность того, что какие-то неблагоприятные, на первый взгляд, обстоятельства в итоге обернутся для Девы удачей. Так что не стоит роптать на судьбу и делать поспешные выводы: вполне может оказаться так, что под видом не слишком позитивных событий судьба подбросит Деве приятный сюрприз!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы ожидает день огромных возможностей, причем эти возможности не зависят от возникающих на их пути преград. Напротив, Весы будут настроены по-боевому, так что препятствия и сложные задачи лишь разожгут их азарт. То же самое касается и соперников: они будут стимулировать Весы, выполняя для них роль красной тряпки перед носом быка. Так что не Весам следует опасаться препятствий, напротив – именно они заставляют их бороться и побеждать!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону в любой из сфер его жизни может поступить весьма заманчивое предложение, однако прежде чем на него соглашаться, звезды советуют как следует подумать. Возможно, предложение действительно окажется выгодным, а может быть, в нем кроется подвох. Чтобы это выяснить, Скорпиону следует собрать побольше информации и лишь потом принять решение. Если же Скорпион поторопится с ответом, то рискует проиграть, ведь, как известно, не все то золото, что блестит.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды предупреждают Стрельца о том, что к делам не стоит относиться слишком серьезно. Особенно это касается бытовых вопросов, рутины и мелочей. Страшно представить, какое напряжение может возникнуть, если стараться сделать все правильно, «от и до», досадуя о малейшей ошибке! Стрелец же будет настроен так, что любая неправильность способна лишить его душевного равновесия. Впрочем, исправить это нетрудно: достаточно посмотреть на себя со стороны и не забывать о чувстве юмора.



Козерог (22 декабря – 20 января)

События благоприятствуют Козерогу, а судьба может подкинуть ему приятный сюрприз. Не исключено повышение по службе, подарок, незапланированные деньги. Единственный подвох сегодняшнего дня – это отношения с окружающими: Козерог может случайно испортить их, чересчур сосредоточившись на себе и своих успехах. Возможно, добиваясь своего, Козерог будет слишком толкаться локтями или же наоборот, его достижения вызовут зависть. Как бы то ни было, Козерогу стоит вести себя скромнее, стараясь не задевать чужие чувства.



Водолей (21 января – 19 февраля)

День Водолея обещает быть наполнен эмоциями и душевным общением! Звезды советуют ему посвятить как можно больше времени любимому человеку, друзьям и родным. Даже простое времяпрепровождение в кругу близких подарит Водолею мощный заряд позитивной энергии. Если же между Водолеем и близким человеком назрел важный разговор, лучше всего, не откладывая, провести его именно в этот день: Водолею можно не беспокоиться о том, правильно ли его понимают.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы способны демонстрировать огромную активность в делах, однако звезды предостерегают их от поспешных поступков и решений. День склоняет Рыб к тому, чтобы сначала действовать, а потом уже размышлять, и это способно сказаться на делах не лучшим образом. Чтобы не наломать дров, Рыбам необходимо не подаваться эмоциональным порывам, обуздывать свое нетерпение и действовать по правилу: «Семь раз отрежь», то есть «отмерь»…