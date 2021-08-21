Аварийное отключение воды в Харькове 21 августа. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Новобаварский район:
Напомним, 20 августа в семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
Удачу придет к тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Местами кратковременный дождь, гроза.
В этот день 2006 года началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
влажность:
давление:
ветер: