Аварийное отключение воды в Харькове 21 августа. Список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 21 августа Удачу придет к тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на субботу, 21 августа С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Местами кратковременный дождь, гроза.