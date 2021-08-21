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21.08.2021  09:00   

Аварийное отключение воды в Харькове 21 августа. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение воды в Харькове 21 августа. Список адресов

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
 

Новобаварский район:  

ул. Набойченко (ч/с), 
ул. Новопригородная (ч/с), 
въезд Новопригородный (ч/с), 
пер. Новопригородный (ч/с), 
въезд 5-й Пригородный (ч/с), 
проезд 5-й Пригородный (ч/с), 
проезд 1-й Новопригородный (ч/с), 
проезд 2-й Новопригородный (ч/с), 
проезд 3-й Новопригородный (ч/с), 
пер. Леднянский (ч/с) до 20:00 21 августа.
 
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 9 (п. №4, стояк) до 20:00 21 августа.
 
Киевский район:
пер. Васильевский (ч/с), 
ул. Старошишковская, 12 (п. №1, стояк), 
ул. Леся Сердюка, 54 (п. №3), 
ул. Астрономическая, 35-в (п. №1, стояк) до 20:00 21 августа.
 
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 58(п. №1) до 20:00 21 августа.
 
Основянский район:
ул. Кузнечная, 21, 23 до 20:00 21 августа.
 
Слободской район:
ул. Мухачева (Войкова), 20 (п. №2, стояк) до 17:00 21 августа.
 
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 154 (п. №1, стояк) до 20:00 21 августа.
 
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 36-а (п. №1, стояк) до 20:00 21 августа.
 

Напомним, 20 августа в семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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