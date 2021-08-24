24.08.2021 09:25

Hot Wheels: бренд № 1 для детей во всем мире

Hot Wheels - это не просто бренд детских игрушек. Это - Mercedes среди автомобилей, Louis Vuitton в мире моды и Chanel в индустрии роскоши. Приобретая малышу машинку или трек Hot Wheels, вы получаете гарантию качества и приобщаетесь к бренду с многолетней историей.

История Hot Wheels

В 1968 на американском рынке впервые появились литые модели автомобилей, разработанные именитым дизайнером Гарри Бентли Бредли. 16 игрушечных машинок - практически точные копии эксклюзивных автомобилей: так зародилась легенда. Hot Wheels мгновенно занял место в нише и завладел вниманием широкой аудитории. Впоследствии первые модели игрушечных автомобилей были причислены к коллекционным - любители со всего мира устроили настоящую охоту за ними. Рекордная сумма, уплаченная за коллекционную машинку Hot Wheels составила $70 000.

Однако сегодня для того, чтобы приобщиться к клубу любителей Hot Wheels не обязательно быть миллионером - компания ежегодно выпускает десятки моделей, доступных представителю среднего класса.

Современные коллекции Hot Wheels

Придерживаясь многолетних традиций качества, производитель предоставляет современному покупателю инновационный продукт - машинки со световыми, звуковыми эффектами, даже модели, способные менять конфигурацию и цвет. В ассортименте бренда представлены машинки для детей всех возрастных категорий:

От 2 до 3 лет

От 4 до 6 лет

От 7 до 10 лет

От 11 до 13 лет

Треки, радиоуправляемые машинки, умные трассы, автовозы - в каталоге Hot Wheels можно найти подарок для любого мальчишки! Но наибольшей популярностью пользуются, конечно, удивительно точные, изготовленные с аккуратностью и вниманием к деталям модели автомобилей популярных марок. Среди них машинки:

Porshe

Mercedes

Audi

Land Rover

Volkswagen

Chevrolet

Dodge

Убедитесь в качестве игрушек Hot Wheels и в том, что свою популярность бренд получил не просто так, выбрав в подарок малышу одну из моделей в нашем каталоге.

Для настоящих фанатов

Покупателям, которые давно оценили преимущества именитого бренда, Hot Wheels предлагает не только игрушечные машинки. Видеоигры и одежда с символикой бренда, велосипеды и даже предметы домашнего декоры - сегодня каждый может вступить в клуб Hot Wheels! Кроме того, заботясь о своих маленьких клиентах, производитель выпустил образовательную программу, которая в игровой форме объяснит мальчикам, что такое сила, скорость и энергия - не упустите возможность воспользоваться и этим преимуществом.