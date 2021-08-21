21.08.2021 10:02

В Харькове на День города будут курсировать ретро-троллейбусы

Ретро-техника будет курсировать 23 августа по маршрутам в центре Харькова, а проезд в ней будет бесплатным.

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , ко Дню города на линию выйдет ретро-троллейбус ЗИУ-682 1991 года выпуска. Это последний пассажирский троллейбус в городе, который застал времена СССР. До начала весны этого года он еще выходил на маршрут, а потом был снят и реставрирован силами КП «Троллейбусное депо №3».

Ознакомиться с ретро-троллейбусом можно будет с 10:30 23 августа на пр. Науки, 5, а в 11:00 он отправится в рейс в сторону поселка Жуковского, и все желающие смогут на нем прокатиться. Ретро-троллейбус будет работать на маршруте №2, связывающем Алексеевку, Павлово Поле, ст. м. «Университет», парк им. Горького, Мемориал Славы, Лесопарк и поселок Жуковского, примерно до 17:00.

Кроме того, по случаю Дня города на линию выйдет трамвай МТВ-82 1957 года выпуска. Вагон будет курсировать по маршруту №12 от Южного вокзала через Госпром, парк им. Горького и Мемориал Славы до Лесопарка примерно с 8:00 до 14:00.

Все харьковчане и гости города приглашаются прокатиться на необычном историческом электротранспорте.

Напомним, 3 июля в честь 115-летия электрического трамвая по городу курсировал ретро-трамвай МТВ-82.