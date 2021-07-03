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03.07.2021  12:40   

Харьковский ретро-трамвай начал курсировать по городу (фото)

Трамвай такого образца курсирует по улицам Харькова в честь 115-летия первого электрического трамвая.

В Харькове запустили рейс ретро-трамвая
 
Трамвай МТВ-82 3 июля проедет три рейса - от Южного вокзала до Лесопарка и обратно через Госпром и парк Горького. Об этом сообщает корерспондент РЕДПОСТ. Трамвай следует со всеми остановками по маршруту и проехаться на этом раритете могут все желающие по обычному тарифу - 6 гривен.
 
Примечательно, его первая линия проходила от Балашовского переезда по Петинской, Змиевской, Нетеченской улицам, Подольскому мосту, Подольскому и Костюринскому переулкам до Павловской площади. 
 
Подвижной состав такого образца курсировал по Харькову с 50-х и до конца 70-х годов прошлого века. Конкретно МТВ-82 был восстановлен в 2006 году и периодически выходит на маршрут как экскурсионный, а сегодня, в честь юбилея - как обычный трамвай. 
Харьковчане отмечают, что выход на линию старых трамваев - это исторический момент, ведь на таких ездили наши бабушки и дедушки. 
 
Трамваи будут курсировать до трёх часов дня. 
 
Напомним, что сейчас город активно работает над производством собственного трамвая по современным технологиям. Он будет низкопольный и высокотехнологический. Проект был инициировал городской властью и сейчас и.о мера Игорь Терехов и Александр Ярославский работают над тем, что бы воплотить его в жизнь. Производство харьковского трамвая будет налажено на базе Экополис ХТЗ

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Тэги:  харьков, ретро-трамвай
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