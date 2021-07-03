03.07.2021 13:37

Не доехала до роддома: бригада медиков приняла роды по пути в больницу

Бригада экстренной медицинской помощи приняла роды по пути в медучреждение.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По информации медиков, 2 июля бригада ЭМП 1707 прибыла на экстренный вызов по к девушке, у которой начались предродовые схватки. Во время госпитализации, у 19-летней жительницы Коломакского района, начался второй этап родов. Карету скорой сразу же остановили и бригада медиков начала оказывать акушерскую помощь роженицею.. Благодаря слаженным и профессиональным действиям медицинских работников, женщина родила здоровую девочку, весом 2600 г, с ростом 50 см. Состояние ребенка медики оценили в 8 баллов по шкале Апгар. Роженицу вместе с новорожденным госпитализированы в лечебное учреждение.

Напомним, 9 марта 2021 года бригада медиков за одну ночь дважды принимала роды в карете скорой помощи.

Источник: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

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