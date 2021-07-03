03.07.2021 14:49

На Гагарина водитель Audi устроил ДТП и скрылся во дворах (видео)

Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью, 3 июля на проспекте Гагарина, у остановки общественного транспорта "Державинская".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

ДТП произошло с участием автомобилей BMW и Audi. По предварительной информации водитель Audi допустил столкновение с автомобилем BMW. В дальнейшем Audi от удара отбросило на разделительное ограждение. По словам очевидцев, водитель авто-нарушителя находился в нетрезвом состоянии и скрылся с места ДТП, оставив пассажира давать пояснения приехавшим правоохранителям. Водителя второго авто госпитализировали в медучреждение.

Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.

Напомним. на Окружной возле Родичей столкнулись маршрутный автобус Харьков – Черкасская Лозовая, фура с прицепом и ВАЗ 2108.