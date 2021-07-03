На Гагарина водитель Audi устроил ДТП и скрылся во дворах (видео)

Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью, 3 июля на проспекте Гагарина, у остановки общественного транспорта "Державинская".
Напомним. на Окружной возле Родичей столкнулись маршрутный автобус Харьков – Черкасская Лозовая, фура с прицепом и ВАЗ 2108.
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Сдерживать раздражение сегодня будет труднее обычного. Лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.
В Харькове ожидается жаркая, но неустойчивая погода.
В честь праздника на улицы Харькова по 12 маршруту выйдет экскурсионный ретро-вагон МТВ-82
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