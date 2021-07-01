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01.07.2021  10:11   Рита Парфенова

Недавно отремонтированную Окружную Харькова перегородило тройное ДТП (видео)

Очевидцы сообщают о пострадавших

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе от Алексеевки в сторону Черкасской Лозовой, возле Родичей. Участниками столкновения стали маршрутный автобус Харьков – Черкасская Лозовая, фура с прицепом и ВАЗ 2108.

В последний день июня недавно отремонтированную Окружную «обновило» тройное ДТП, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе от Алексеевки в сторону Черкасской Лозовой, возле Родичей.

Участниками столкновения стали маршрутный автобус Харьков – Черкасская Лозовая, фура с прицепом и ВАЗ 2108.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе от Алексеевки в сторону Черкасской Лозовой, возле Родичей. Участниками столкновения стали маршрутный автобус Харьков – Черкасская Лозовая, фура с прицепом и ВАЗ 2108.

У легковушки значительные повреждения капота. Автобус получил вмятину и разбитую фару со стороны водителя.

Очевидцы столкновения сообщают о пострадавших, но официальная информация пока неизвестна.

Тэги:  дтп, харьков
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