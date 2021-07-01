Недавно отремонтированную Окружную Харькова перегородило тройное ДТП (видео)

Очевидцы сообщают о пострадавших
В последний день июня недавно отремонтированную Окружную «обновило» тройное ДТП, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе от Алексеевки в сторону Черкасской Лозовой, возле Родичей.
Участниками столкновения стали маршрутный автобус Харьков – Черкасская Лозовая, фура с прицепом и ВАЗ 2108.
У легковушки значительные повреждения капота. Автобус получил вмятину и разбитую фару со стороны водителя.
Очевидцы столкновения сообщают о пострадавших, но официальная информация пока неизвестна.
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