01.07.2021 10:38

В Харькове за сутки зафиксирован 31 случай заболевания коронавирусом: статистика на 1 июля

За сутки от коронавируса умерло пять человек.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом.



31 заболевший – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 июля составляет 148 576 человек.



Из них:



3 531 летальных случаев (за последние сутки умерло 5 человек);

144 126 человек выздоровели (за сутки – 54 человека);

919 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 18 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:



35 – жители Харьковского района (в том числе 31 харьковчанин);

3 – Изюмского;

2 – Чугуевского;

1 – Купянского.

Напомним, в Харькове 1 июля открывается предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».