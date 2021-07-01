В Харькове за сутки зафиксирован 31 случай заболевания коронавирусом: статистика на 1 июля

За сутки от коронавируса умерло пять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом.
31 заболевший – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 июля составляет 148 576 человек.
Из них:
3 531 летальных случаев (за последние сутки умерло 5 человек);
144 126 человек выздоровели (за сутки – 54 человека);
919 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 18 человек).
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
35 – жители Харьковского района (в том числе 31 харьковчанин);
3 – Изюмского;
2 – Чугуевского;
1 – Купянского.
Напомним, в Харькове 1 июля открывается предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».
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Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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