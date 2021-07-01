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01.07.2021  10:38   

В Харькове за сутки зафиксирован 31 случай заболевания коронавирусом: статистика на 1 июля

За сутки от коронавируса умерло пять человек.

Коронавирус: статистика в Харькове на 1 июля 2021 года

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом.

31 заболевший – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 июля составляет 148 576 человек.

Из них:

3 531 летальных случаев (за последние сутки умерло 5 человек);
144 126 человек выздоровели (за сутки – 54 человека);
919 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 18 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

35 – жители Харьковского района (в том числе 31 харьковчанин);
3 – Изюмского;
2 – Чугуевского;
1 – Купянского.

Напомним, в Харькове 1 июля открывается предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».

За 1 июля 2021 года в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом

Тэги:  коронавирус, харьков
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