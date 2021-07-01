01.07.2021 10:57 Рита Парфенова

Лучшие работы фотографов Харькова покажут в Госпроме

С 1 по 17 июля в галерее «Мистецтво Слобожанщины» пройдет традиционная отчетная фотовыставка харьковского фотоклуба «FOCUSники».

Не считая карантинного периода, выставка харьковского фотоклуба является ежегодной и устраивается ко Дню фотографа, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов выставки.

Торжественное открытие выставки состоится 1 июля в 17:00.

В этом году, как и всегда, вниманию харьковчан и гостей города FOCUSники представят свои лучшие работы за последний год.

Посетители выставки смогут увидеть большое жанровое разнообразие: портретную, пейзажную, уличную, сюжетную и театральную фотографию. Кроме различных жанров и направлений, каждый автор имеет свой индивидуальный стиль и подход, поэтому зритель имеет возможность ознакомиться с широким срезом фотографического искусства.

Участники выставки: Николай Довбыш, Екатерина Погребная, Евгений Брезицкий, Лидия Цапко, Ирина Деркач, Татьяна Бутвина, Татьяна Золотарева, Зоя Костина, Сергей Любецкий, Людмила Санжаровская.

Посетить выставку можно со 2 по 17 июля с 11.00 до 19.00 кроме воскресенья и понедельника по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Справка. Общественная организация «Харьковский фотоклуб» была создана в Харькове в 2006 году. Харьковский фотоклуб открыт для людей разного возраста, разного опыта и с разными вкусами и взглядами. Главное – создание творческого пространства, где фотолюбители могут общаться, обмениваться знаниями и демонстрировать собственные достижения.