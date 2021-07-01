ДТП: на пустой улице в Жихаре крепко побились легковушки (видео, фото)

Авария произошла утром 1 июня.
Утреннее ДТП на Мерефянском шоссе в поселке Жихарь осложнило дорогу на работу многим водителям, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Там на светофоре столкнулись легковые автомобили ВАЗ 2171 Приора и BMW.
Момент столкновения с видеорегистратора одного из проезжавших автомобилей выложили в Сеть. Съемка показывает, что ВАЗ совершал поворот налево с правой стороны и заступил дорогу иномарке, ехавшей по главной дороге.
Столкновение было сильным, машины получили значительные механические повреждения. Для оформение ДТП вызвали Патрульную полицию.
Очевидцы говорят, что на месте ДТП возникла автомобильная пробка.
Напомним. на Окружной возле Родичей столкнулись маршрутный автобус Харьков – Черкасская Лозовая, фура с прицепом и ВАЗ 2108.
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