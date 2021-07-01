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01.07.2021  12:11   

Афера на миллион. В Харькове разоблачили мошенников, которые воровали деньги с банковских карт доверчивых продавцов

Злоумышленники выпытывали у людей информацию о банковских картах и присваивали деньги с их счетов. Сумма убытков составляет более миллиона гривен.

Новости Харькова: задержаны интернет-мошенники, которые обманули граждан на 1 миллион гривен
 
Мошенническую схему разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступности в Харьковской области совместно с следственным управлением Харьковской полиции. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент киберполиции.
 
По словам правоохранителей, организовали преступную группу 23-летние сожители. К противоправной деятельности они привлекли своих знакомых, каждый из которых выполнял строго установленную роль.
 
Так, например, один из соучастников звонил людям, продающим товары через торговую Интернет-площадку ОЛХ. В ходе общения мошенники имитировали желание совершить покупку и выпытывали у продавца реквизиты для оплаты. В дальнейшем злоумышленники отмечали, что деньги за товар поступят с продавцом в определенное время.
 
Новости Харькова: задержаны интернет-мошенники, которые обманули граждан на 1 миллион гривен
 
Далее в указанное время пострадавшему звонил другой участник мошеннической схемы и под видом сотрудника службы безопасности банка сообщал, что для зачисления денег необходимо активировать кредитную карту. Злоумышленники диктовали пострадавшим реквизиты своих счетов, выдавая их за коды активации карты. В результате этого они переводили деньги пострадавших на собственные счета. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет более миллиона гривен.
 
По месту жительства фигурантов и в их автомобилях работники полиции провели обыски. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. 
 
Новости Харькова: задержаны интернет-мошенники, которые обманули граждан на 1 миллион гривен
 
Сейчас пяти фигурантам объявлено о подозрении по ст. 255 (Создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются. 
 

Напомним, в Харькове разоблачили колл-центр, в котором мошенники, используя методы социальной инженерии, сначала выспрашивали у людей информацию о банковских картах, а получив доступ к счетам, выводили деньги.
 
Источник:   Киберполиция
 Тэги:  харьков, полиция, афера
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