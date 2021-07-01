01.07.2021 12:11

Афера на миллион. В Харькове разоблачили мошенников, которые воровали деньги с банковских карт доверчивых продавцов

Злоумышленники выпытывали у людей информацию о банковских картах и присваивали деньги с их счетов. Сумма убытков составляет более миллиона гривен.

Мошенническую схему разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступности в Харьковской области совместно с следственным управлением Харьковской полиции. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент киберполиции.

По словам правоохранителей, организовали преступную группу 23-летние сожители. К противоправной деятельности они привлекли своих знакомых, каждый из которых выполнял строго установленную роль.

Так, например, один из соучастников звонил людям, продающим товары через торговую Интернет-площадку ОЛХ. В ходе общения мошенники имитировали желание совершить покупку и выпытывали у продавца реквизиты для оплаты. В дальнейшем злоумышленники отмечали, что деньги за товар поступят с продавцом в определенное время.

Далее в указанное время пострадавшему звонил другой участник мошеннической схемы и под видом сотрудника службы безопасности банка сообщал, что для зачисления денег необходимо активировать кредитную карту. Злоумышленники диктовали пострадавшим реквизиты своих счетов, выдавая их за коды активации карты. В результате этого они переводили деньги пострадавших на собственные счета. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет более миллиона гривен.

По месту жительства фигурантов и в их автомобилях работники полиции провели обыски. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны.

Сейчас пяти фигурантам объявлено о подозрении по ст. 255 (Создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Харькове разоблачили колл-центр , в котором мошенники, используя методы социальной инженерии, сначала выспрашивали у людей информацию о банковских картах, а получив доступ к счетам, выводили деньги.