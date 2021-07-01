Тройное ДТП на Окружной: полиция сообщила подробности

Причиной аварии стал обгон по встречке.
Подробности вечернего тройного дорожно-транспортного происшествия на Лозовеньковском проспекте РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Правоохранители уточнили, что авария произошла 30 июня около 19:00.
«Инициатором» столкновения стал водитель автомобиля ВАЗ-2108. Мужчина совершал обгон и выехал на встречку, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент навстречу ему двигался маршрутным автобус, с которым и столкнулась легковушка.
От удара ВАЗ отбросило назад, и автомобиль врезался в грузовик DAF, который ехал сзади легковушки.
В результате столдкновения пострадал 10-летний ребенок, пассажир автомобиля ВАЗ. С ушибами головы его доставили в одну из харьковских больниц и после осмотра медиками отпустили домой.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №3.
Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
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