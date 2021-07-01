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01.07.2021  12:19   Рита Парфенова

Тройное ДТП на Окружной: полиция сообщила подробности

Причиной аварии стал обгон по встречке.


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Подробности вечернего тройного дорожно-транспортного происшествия на Лозовеньковском проспекте РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители уточнили, что авария произошла 30 июня около 19:00.

«Инициатором» столкновения стал водитель автомобиля ВАЗ-2108. Мужчина совершал обгон и выехал на встречку, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент навстречу ему двигался маршрутным автобус, с которым и столкнулась легковушка.

От удара ВАЗ отбросило назад, и автомобиль врезался в грузовик DAF, который ехал сзади легковушки.

В результате столдкновения пострадал 10-летний ребенок, пассажир автомобиля ВАЗ. С ушибами головы его доставили в одну из харьковских больниц и после осмотра медиками отпустили домой.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №3.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее РЕДПОСТ писал, как недавно отремонтированную Окружную Харькова перегородило тройное ДТП.
 

Тэги:  дтп, харьков
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