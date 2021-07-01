01.07.2021 12:43

Дорогу, по которой везут маленьких пациентов в областную больницу, отремонтируют

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов посетил Харьковскую областную детскую клиническую больницу №1.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ . В больнице предоставляют специализированную медицинскую помощь по хирургии, педиатрии, неонатологии, отоларингологии, челюстно-лицевой хирургии, анестезиологии, токсикологии, офтальмологии, а также диагностическую помощь - рентгенологическую, лабораторно-диагностическую, биохимическую и УЗИ. При необходимости в течение одного дня ребенка могут осмотреть врачи 28 специальностей.

По программе Президента Украины «Большая стройка» с 2020 года стартовал проект реконструкции медицинского учреждения в рамках реализации Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины, финансирование которой осуществляется Европейским инвестиционным банком.

По словам Игоря Терехова, большинство пациентов, которые проходят лечение в больнице, - харьковчане, и для городской власти важно, чтобы больница работала стабильно, поэтому ей оказывается необходимая помощь.

«Мы взаимодействуем с областной больницей. Здесь выполнен хороший ремонт, есть современное оборудование. Сегодня речь шла о том, чтобы город взял на себя затраты и отремонтировал дорогу - проезд, ведущий от улицы Клочковской к приемному отделению больницы, по которой едут «скорые», и это необходимо выполнить», - отметил Игорь Терехов.

Также он поблагодарил врачей медицинского учреждения за их нелегкий труд.

«Видел территорию возле больницы. Там все сделано с любовью - высажены цветы, есть детские площадки. Созданы все условия, чтобы дети выздоравливали как можно быстрее», - отметил Игорь Терехов.