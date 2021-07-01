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01.07.2021  12:43   

Дорогу, по которой везут маленьких пациентов в областную больницу, отремонтируют

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов посетил Харьковскую областную детскую клиническую больницу №1.


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Новости Харькова: город отремонтирует дорогу, по которой подвозят пациентов в детскую областную больницу
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ. В больнице предоставляют специализированную медицинскую помощь по хирургии, педиатрии, неонатологии, отоларингологии, челюстно-лицевой хирургии, анестезиологии, токсикологии, офтальмологии, а также диагностическую помощь - рентгенологическую, лабораторно-диагностическую, биохимическую и УЗИ. При необходимости в течение одного дня ребенка могут осмотреть врачи 28 специальностей.
 
По программе Президента Украины «Большая стройка» с 2020 года стартовал проект реконструкции медицинского учреждения в рамках реализации Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины, финансирование которой осуществляется Европейским инвестиционным банком. 
 
По словам Игоря Терехова, большинство пациентов, которые проходят лечение в больнице, - харьковчане, и для городской власти важно, чтобы больница работала стабильно, поэтому ей оказывается необходимая помощь. 
 
«Мы взаимодействуем с областной больницей. Здесь выполнен хороший ремонт, есть современное оборудование. Сегодня речь шла о том, чтобы город взял на себя затраты и отремонтировал дорогу - проезд, ведущий от улицы Клочковской к приемному отделению больницы, по которой едут «скорые», и это необходимо выполнить», - отметил Игорь Терехов. 
 
Также он поблагодарил врачей медицинского учреждения за их нелегкий труд.
 
«Видел территорию возле больницы. Там все сделано с любовью - высажены цветы, есть детские площадки. Созданы все условия, чтобы дети выздоравливали как можно быстрее», - отметил Игорь Терехов. 
 
Тэги:  игорь терехов, больница
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