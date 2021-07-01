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01.07.2021  12:56   Рита Парфенова

Сколько школьных стадионов отремонтируют к новому учебному году в Харькове

За летние каникулы-2021 в Харькове запланировано реконструировать 13 школьных спортивных стадионов.


// РЕДПОСТ

Современные спортивные стадионы с зонами для воркаута, игры в футбол, волейбол, бескетбол, настольный теннис, беговыми дорожками и прыжковыми ямами в текущем году планируется оборудовать в 13 школах Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

В учебные часы они будут использоваться для командных и индивидуальных занятий на уроках физкультуры, в по вечерам и в выходные там смогут заниматься все желающие.

Обновление спортивных локаций запланировано в школах №11, 15, 29, 41, 48, 63, 94, 154, 165, 171, гимназии №23 и лицее №141. А в в школе-интернате №14 ремонтные работы уже завершены.

Не остаются без внимания и школьные спортзалы. Ранее РЕДПОСТ писал, что в начале июня в школе №132 открыли современный спортивный комплекс. Бывший спортзал зонирован на пять площадок: для занятий футболом, волейболом, баскетболом, воркаутом, гимнастикой и скалолазанием. В этом году реконструкцию спортзала также проведут в гимназии №14.

Спортивному воспитанию дошкольников также уделяется большое внимание, и в этом году запланирована реконструкция спортплощадки в яслях-детском саду №143. На территории дошкольного заведения появятся площадки для игры в мини-футбол, стритбол, волейбол, бадминтон с покрытием из искусственной травы и оградой вокруг него, прыжковая яма, асфальтированная дорожка для бега и езды на самокатах. Кроме того для изучения детьми правил поведения на дороге оборудуют зону со светофорами и дорожной разметкой.

Справка. С 2012 года в Харькове действует городская комплексная программа развития физической культуры и спорта в г. Харькове. В ее рамках и проводится реконструкция школьных и дошкольных стадионов. Всего за это время было реконструировано 117 школьных и 17 дошкольных спортплощадок.

Источник:   ХГС
 Тэги:  стадион, школа, харьков
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