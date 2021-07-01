01.07.2021 13:11

В Харькове создадут новое коммунальное предприятие

Решение о создании коммунального предприятия будет вынесено на следующую сессию Харьковского городского совета.

Об этом сообщает РЕДПОСТ . По словам Игоря Терехова, первой задачей нового коммунального предприятия станет создание современной рекреационной зоны Журавлевского гидропарка.

«Сегодня на стадии выхода проект. На следующую сессию Харьковского городского совета вы увидите решение о создании коммунального предприятия «Зеленый каркас города Харькова». Для нас очень важно, чтобы это был не один гидропарк, а это был сделан именно зеленый каркас для города. Это легкие города, это новая философия развития города Харькова», – подчеркнул исполняющий обязанности мэра Харькова.

Игорь Терехов также отметил, что на территории гидропарка не будет застройки, а зону отдыха благоустроят согласно европейским стандартам.

«Там будет организована рекреационная зона. Я дал команду, все земли возвращаются в зону рекреации. Никаких частников, никакой застройки, собственность всех жителей города Харькова, – сообщил Игорь Терехов, выступая перед депутатами городского совета. – Там должна быть набережная, пляжи, будет расчищена река и гребной канал. Это будете очень уютное место, где можно будет пробежаться, проехаться на велосипеде, покататься на лодочке или отдохнуть в беседке. Будут оборудованы беседки для отдыха, будет сделано освещение».

Отвечая на вопрос о сроках реконструкции, руководитель города сказал, что по плану проект создания зоны отдыха в Журавлевском гидропарке будет завершен за 2-3 года.

В целом же реализация идеи “Зеленого каркаса Харькова” приведет к тому, что все парковые зоны города будут соединены между собой зелеными коридорами с пешеходными и велосипедными дорожками.

Напомним, первым шагом в создании «Зеленого каркаса» Харькова станет создание оазиса в районе Гребного канала .