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01.07.2021  13:11   

В Харькове создадут новое коммунальное предприятие

Решение о создании коммунального предприятия будет вынесено на следующую сессию Харьковского городского совета.

В июле создадут коммунальное предприятие «Зеленый каркас города Харькова»
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ. По словам Игоря Терехова, первой задачей нового коммунального предприятия станет создание современной рекреационной зоны Журавлевского гидропарка.
 
«Сегодня на стадии выхода проект. На следующую сессию Харьковского городского совета вы увидите решение о создании коммунального предприятия «Зеленый каркас города Харькова». Для нас очень важно, чтобы это был не один гидропарк, а это был сделан именно зеленый каркас для города. Это легкие города, это новая философия развития города Харькова», – подчеркнул исполняющий обязанности мэра Харькова.
 
Игорь Терехов также отметил, что на территории гидропарка не будет застройки, а зону отдыха благоустроят согласно европейским стандартам.
 
«Там будет организована рекреационная зона. Я дал команду, все земли возвращаются в зону рекреации. Никаких частников, никакой застройки, собственность всех жителей города Харькова, – сообщил Игорь Терехов, выступая перед депутатами городского совета. – Там должна быть набережная, пляжи, будет расчищена река и гребной канал. Это будете очень уютное место, где можно будет пробежаться, проехаться на велосипеде, покататься на лодочке или отдохнуть в беседке.  Будут оборудованы беседки для отдыха, будет сделано освещение».
 
Отвечая на вопрос о сроках реконструкции, руководитель города сказал, что по плану проект создания зоны отдыха в Журавлевском гидропарке будет завершен за 2-3 года.
 
В целом же реализация идеи “Зеленого каркаса Харькова” приведет к тому, что все парковые зоны города будут соединены между собой зелеными коридорами с пешеходными и велосипедными дорожками. 
 
Напомним, первым шагом в создании «Зеленого каркаса» Харькова станет создание оазиса в районе Гребного канала .
 
Тэги:  игорь терехов, зеленый каркас
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