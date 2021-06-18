18.06.2021 13:16

Игорь Терехов рассказал, с чего начнется создание Зеленого каркаса в Харькове

Создание оазиса в районе Гребного канала станет первым шагом в создании «Зеленого каркаса» Харькова.



// РЕДПОСТ

В Харькове реализуют проект «Зеленого каркаса» – создание системы зеленых коридоров, которая соединит парковые зоны города велосипедными и пешеходными дорожками. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интервью «7 каналу» исполняющего обязанности городского головы Игоря Терехова.

Руководитель города рассказал подробности, с чего начнется создание этой инфраструктуры.

«Сегодня я и моя команда работаеют над созданием так называемого «Зеленого каркаса» в городе Харькове. Первым шагом будет создание зеленого большого оазиса возле Гребного канала. Эту часть проекта я уже презентовал на сессии городского совета», – отметил Игорь Терехов. Речь идет о зоне отдыха вдоль улицы Шевченко. Экомаршрут соединит острова Журавлевского гидропарка.

По мнению Игоря Терехова, создаваемый зеленый оазис даст новое понимание отдыха в Харькове. «Не нужно будет ездить в Харьковскую область. Это будет настолько комфортно, настолько уютно, что станет одним из любимейших мест харьковчан. Там можно будет пробежаться или проехаться на велосипеде. Там можно будет походить по классной набережной, сесть отдохнуть в зоне отдыха, релакса. Я очень хочу, чтобы в Харькове появилось больше мест, где можно сочетать и спортивные занятия, и отдых, и развлечение», – рассказал он.



В дальнейшем все парковые зоны города постепенно соединят зелеными коридорами. Помимо комфорта и удобства для жителей Харькова, такая организация городской природы даст толчок к развитию биологического разнообразия мегаполиса.





Как отмечает заведующий кафедрой основ архитектуры Харьковского национального университета строительства и архитектуры Александр Буряк, зеленые коридоры сделают Харьков на один шаг ближе к природе. «К слову, птицы уже давно продемонстрировали такой пример. Поскольку пернатые не связаны с поверхностью земли и могут спокойно перелетать с чердака на чердак, то они эти коридоры там, наверху, давно реализовали. Они хорошо живут в городе. В крупных городах кого только нет: и коршуны, и пустельги. Современный город достаточно комфортен для проживания птиц», – отметил профессор.



В целом, зеленая сеть экомаршрутов — это более 62 км освещенных вело- и пешеходных дорожек с водопроницаемым покрытием в долинах рек. Кроме того, согласно проекту «Зеленый каркас», в зеленую сеть войдут 27,4 км зеленых улиц, почти 19 км реконструированных улочек частного сектора и практически столько же велопешеходных тропинок в микрорайонах и садово-парковых зонах. По зеленым коридорам весь Харьков можно будет пройти насквозь или выехать на велосипеде за город, даже не пересекаясь с оживленными транспортными магистралями.



