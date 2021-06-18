В Харькове устанавливают личность неизвестного мужчины, попавшего в больницу (ФОТО)

Неизвестный мужчина находится в харьковской больнице №25.
17 июня 2021 года бригада скорой помощи приняла на улице 12-го Апреля неизвестного мужчину 55-65 лет и доставила его в Харьковскую городскую клиническую многопрофильную больницу №25. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».
Был одет: черная жилетка, футболка, штаны, коричневые туфли.
Особые приметы: татуировка на левом плече (надписи).
Мужчина страдает потерей памяти.
Если вам что-нибудь известно о личности неизвестного мужчины или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».
Напомним, в Харькове продолжаются поиски 80-летнего Александра Александровича Белозерова, который 19 мая вышел из дома по адресу по улице Шатиловская (ст. м. «Научная») и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
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