18.06.2021 12:44

В Харькове устанавливают личность неизвестного мужчины, попавшего в больницу (ФОТО)

Неизвестный мужчина находится в харьковской больнице №25.



ПСО Милена

17 июня 2021 года бригада скорой помощи приняла на улице 12-го Апреля неизвестного мужчину 55-65 лет и доставила его в Харьковскую городскую клиническую многопрофильную больницу №25. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».



Был одет: черная жилетка, футболка, штаны, коричневые туфли.



Особые приметы: татуировка на левом плече (надписи).



Мужчина страдает потерей памяти.



Если вам что-нибудь известно о личности неизвестного мужчины или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

Напомним, в Харькове продолжаются поиски 80-летнего Александра Александровича Белозерова, который 19 мая вышел из дома по адресу по улице Шатиловская (ст. м. «Научная») и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.