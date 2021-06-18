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18.06.2021  13:30   

Харьковчанин выращивал на арендованной квартире элитные сорта конопли

Ежемесячный оборот мужчины от продажи каннабиса составлял около 200 000 гривен. За такой «бизнес» ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Харьковчанин выращивал на арендованной квартире элитные сорта конопли. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции. По словам правоохранителей, для своего наркобизнеса злоумышленник взял в аренду частный дом в одном из районов Харькова. Там он оборудовал мини-плантацию, на которой установил систему капельного полива, а также круглосуточное освещение.  Готовую продукцию "мичуринец" продавал оптовыми партиями в один из интернет-магазинов.
 
Только по предварительным подсчетам, ориентировочный ежемесячный доход от незаконной деятельности составлял около 200 000 гривен.
 
В ходе обысков правоохранители изъяли элитные растения конопли, готовый к употреблению каннабис, оборудование для выращивания наркорастений, их сушки и измельчения, различные удобрения, пакеты для фасовки, а также пистолет.
 
Кроме того, в автомобиле злоумышленника обнаружено комплект номерных знаков, которые он использовал для конспирации, во время сбыта наркотиков.
 
Вещественные доказательства и транспортное средство наркодилера изъяты. Следователи готовят ему сообщение о подозрении по части 1 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
 
После проведения соответствующих экспертиз будет решаться вопрос о дополнительной квалификации действий злоумышленника.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что правоохранители задержали двух 41-летних жителей города Чугуева при перевозке 300 граммов каннабиса для дальнейшего сбыта.
 
Тэги:  харьков, каннабис, конопля
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