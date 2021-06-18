18.06.2021 13:30

Харьковчанин выращивал на арендованной квартире элитные сорта конопли

Ежемесячный оборот мужчины от продажи каннабиса составлял около 200 000 гривен. За такой «бизнес» ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции. По словам правоохранителей, для своего наркобизнеса злоумышленник взял в аренду частный дом в одном из районов Харькова. Там он оборудовал мини-плантацию, на которой установил систему капельного полива, а также круглосуточное освещение. Готовую продукцию "мичуринец" продавал оптовыми партиями в один из интернет-магазинов.

Только по предварительным подсчетам, ориентировочный ежемесячный доход от незаконной деятельности составлял около 200 000 гривен.

В ходе обысков правоохранители изъяли элитные растения конопли, готовый к употреблению каннабис, оборудование для выращивания наркорастений, их сушки и измельчения, различные удобрения, пакеты для фасовки, а также пистолет.

Кроме того, в автомобиле злоумышленника обнаружено комплект номерных знаков, которые он использовал для конспирации, во время сбыта наркотиков.

Вещественные доказательства и транспортное средство наркодилера изъяты. Следователи готовят ему сообщение о подозрении по части 1 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

После проведения соответствующих экспертиз будет решаться вопрос о дополнительной квалификации действий злоумышленника.

Ранее РЕДПОСТ писал, что правоохранители задержали двух 41-летних жителей города Чугуева при перевозке 300 граммов каннабиса для дальнейшего сбыта.