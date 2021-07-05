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05.07.2021  14:14   

На Гоптовке у мужчины извлекли каннабис из необычного места (фото)

Запрещенное вещество вынюхал служебный пес Харьковской таможни у мужчины, следовавшего на территорию Российской Федерации.

Пассажир спрятал от пограничников каннабис в необычное место
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской таможни. В пункте пропуска «Гоптовка» Харьковской таможни при осуществлении таможенного контроля пассажирского автобуса, который следовал в Россию, сотрудники таможни совместно с  пограничниками обнаружили у одного из пассажиров полиэтиленовый сверток черного цвета, по словам гражданина - каннабис.
 
Пес Харьковской таможни фокстерьер по кличке Арчи сразу сработал на указанного мужчину. Злоумышленнику пришлось доставать из бороды сверток с наркотическим веществом растительного происхождения. По его словам, каннабис он перемещал через границу для личного употребления, однако во время устного декларирования не заявил о наличии каких-либо запрещенных или ограниченных к перемещению товаров.
 
Пассажир спрятал от пограничников каннабис в необычное место
 
В отношении гражданина составлен протокол, а полиэтиленовый сверток черного цвета с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета изъят.
 
Напомним, 28 мая правоохранители задержали двух 41-летних жителей города Чугуева при перевозке 300 граммов каннабиса для дальнейшего сбыта.
Источник:   Харьковская таможня
 Тэги:  харьков, гоптовка, каннабис
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