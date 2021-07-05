05.07.2021 14:14

На Гоптовке у мужчины извлекли каннабис из необычного места (фото)

Запрещенное вещество вынюхал служебный пес Харьковской таможни у мужчины, следовавшего на территорию Российской Федерации.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской таможни. В пункте пропуска «Гоптовка» Харьковской таможни при осуществлении таможенного контроля пассажирского автобуса, который следовал в Россию, сотрудники таможни совместно с пограничниками обнаружили у одного из пассажиров полиэтиленовый сверток черного цвета, по словам гражданина - каннабис.

Пес Харьковской таможни фокстерьер по кличке Арчи сразу сработал на указанного мужчину. Злоумышленнику пришлось доставать из бороды сверток с наркотическим веществом растительного происхождения. По его словам, каннабис он перемещал через границу для личного употребления, однако во время устного декларирования не заявил о наличии каких-либо запрещенных или ограниченных к перемещению товаров.

В отношении гражданина составлен протокол, а полиэтиленовый сверток черного цвета с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета изъят.

Напомним, 28 мая правоохранители задержали двух 41-летних жителей города Чугуева при перевозке 300 граммов каннабиса для дальнейшего сбыта.