05.07.2021 14:14
На Гоптовке у мужчины извлекли каннабис из необычного места (фото)
Запрещенное вещество вынюхал служебный пес Харьковской таможни у мужчины, следовавшего на территорию Российской Федерации.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковской таможни. В пункте пропуска «Гоптовка» Харьковской таможни при осуществлении таможенного контроля пассажирского автобуса, который следовал в Россию, сотрудники таможни совместно с пограничниками обнаружили у одного из пассажиров полиэтиленовый сверток черного цвета, по словам гражданина - каннабис.
Пес Харьковской таможни фокстерьер по кличке Арчи сразу сработал на указанного мужчину. Злоумышленнику пришлось доставать из бороды сверток с наркотическим веществом растительного происхождения. По его словам, каннабис он перемещал через границу для личного употребления, однако во время устного декларирования не заявил о наличии каких-либо запрещенных или ограниченных к перемещению товаров.
В отношении гражданина составлен протокол, а полиэтиленовый сверток черного цвета с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета изъят.
Напомним, 28 мая правоохранители задержали
двух 41-летних жителей города Чугуева при перевозке 300 граммов каннабиса для дальнейшего сбыта.
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