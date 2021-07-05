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05.07.2021  14:52   

Жестоко избил девочку: в Харькове будут судить 16-летнего хулигана (фото)

Обвинение по делу дебошира в Харькове направлено в суд.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру руководитель окружной прокуратуры Игорь Белодед установлено, что на одном из телеграмм-каналов города появилось видео, на котором парень жестоко избивает 14-летнюю девушку. За небольшой промежуток времени видео с избиением девушки получило резонанс в сети.
 
В ходе расследования было установлено, что причиной травм стали неприязненные отношения между девушкой обвиняемого и потерпевшей.
 
14.06.2021 юноше сообщили о подозрении в нанесении легких телесных повреждений.
 
16-летний парень раскаялся в содеянном и признал свою вину.
 
Парню грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, либо исправительные работы на срок до одного года.
 
Потерпевшей в уголовном производстве заявлен гражданский иск о возмещении морального вреда на сумму около 150 000 грн.
 
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
 
Напомним, что мы ранее писале об инциденте, который произошел в районе Новых Домов - на глазах у подростковой компании 16-летний парень жестоко избил 14-летнюю девушку.
 

 

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  избиение, насилие, харьков, драка, дебошир, хулиган
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