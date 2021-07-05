05.07.2021 14:52

Жестоко избил девочку: в Харькове будут судить 16-летнего хулигана (фото)

Обвинение по делу дебошира в Харькове направлено в суд.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру руководитель окружной прокуратуры Игорь Белодед установлено, что на одном из телеграмм-каналов города появилось видео, на котором парень жестоко избивает 14-летнюю девушку. За небольшой промежуток времени видео с избиением девушки получило резонанс в сети.

В ходе расследования было установлено, что причиной травм стали неприязненные отношения между девушкой обвиняемого и потерпевшей.

14.06.2021 юноше сообщили о подозрении в нанесении легких телесных повреждений.

16-летний парень раскаялся в содеянном и признал свою вину.

Парню грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

Потерпевшей в уголовном производстве заявлен гражданский иск о возмещении морального вреда на сумму около 150 000 грн.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.