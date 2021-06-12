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12.06.2021  15:09   

В Харькове подросток избил свою сверстницу и сломал ей нос (ВИДЕО)

Подростку грозит уголовная ответственность за содеянное.

В Харькове подросток избил свою сверстницу и сломал ей нос (ВИДЕО)
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на публикацию Телеграмм-канала ТРУХА, на Новых Домах 16-летний парень жестоко избил свою сверстницу. На кадрах, опубликованных в Телеграмм, подросток наносит кулаками, а после и ногой удары по лицу девушки. Компания, сидевшая рядом на лавочке лишь равнодушно наблюдает за происходящим. По словам свидетелей, подонок сломал девушке нос.
 
Позже его поймали сверстники и заставили на коленях извиняться перед своими жертвами.
 
Публикация не осталась не замеченной правоохранителями. Так, заминистра внутренних дел Антон Геращенко на свой странице в Фейсбук уже прокомментировал инцидент.
 
"16 летняя мразь в Харькове решила самоутверждаться через жестокое избиение девочек. Сначала его поймали сверстники и заставили стоя на коленях извиняться перед избитыми ими девушками. А теперь ещё прийдется ответить и перед Законом и получить судимость. 
 
Чем думали его родители, когда зачинали, рожали и как они воспитывали Тараника Александра Игоревича 17.08.2004? Откуда вся эта звериная жестокость?! Почему никто из подростков кто был рядом даже не попытался остановить изувера ?
 
Во всем этом будет разбираться следователи полиции, прокурор и суд", - прокомментировал Антон Геращенко
 

 

Ранее РЕДПОСТ писал, что 4 мая на улице Менделеева был избит 13-летний мальчик.

Тэги:  харьков, избил
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