17.09.2021 11:10 Евгений Клочко

В Харьковской области подростки избили мужчину на детской площадке

Злоумышленниками оказались трое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.

Сообщение о происшествии в Изюмское райуправление полиции поступило от 47-летнего пострадавшего 10 августа. Он сообщил, что трое неизвестных парней избили его.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что в тот день трое несовершеннолетних проводили свой досуг на территории детской площадки в городе Изюме, где также находились другие дети. В это время несовершеннолетние подошли к незнакомому мужчине, который сидел на лужайке и читал книгу, и избили его. Самый старший из компании подростков 17-летний злоумышленник причинил потерпевшему телесные повреждения средней степени тяжести.

Присутствующие в это время на площадке дети испугались и разбежались.

13 сентября всем трем злоумыщленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. 17-летнему подростку также сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, в поселке Слобожанское Змиевского района трое подростков избили и ограбили мужчину.