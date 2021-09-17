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17.09.2021  11:10   Евгений Клочко

В Харьковской области подростки избили мужчину на детской площадке

Злоумышленниками оказались трое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет.

Подростки избили мужчину на детплощадке
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.
 
Сообщение о происшествии в Изюмское райуправление полиции поступило от 47-летнего пострадавшего 10 августа. Он сообщил, что трое неизвестных парней избили его.
 
В ходе досудебного расследования выяснилось, что в тот день трое несовершеннолетних проводили свой досуг на территории детской площадки в городе Изюме, где также находились другие дети. В это время несовершеннолетние подошли к незнакомому мужчине, который сидел на лужайке и читал книгу, и избили его. Самый старший из компании подростков 17-летний злоумышленник причинил потерпевшему телесные повреждения средней степени тяжести.
 
Присутствующие в это время на площадке дети испугались и разбежались.
 
13 сентября всем трем злоумыщленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. 17-летнему подростку также сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
 
Ранее мы писали, в поселке Слобожанское Змиевского района трое подростков избили и ограбили мужчину.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, избил
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